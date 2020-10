Viuda de carabinero asesinado: “Siempre me decía: voy a trabajar, pero no sé si voy a volver”

Tras la ceremonia donde se realizó el responso al cabo 2° de Carabineros Eugenio Nain, de 24 años, su viuda, Dahianna Pereira, habló con los medios de comunicación.

“Mi marido era un gran carabinero, él nunca le pegó a nadie. Quiero justicia por él porque era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo. Era una persona intachable”, expresó su viuda, según consignó CNN Chile.

“Siempre me decía: ‘amor, voy a trabajar, pero no sé si voy a volver’. Y justo ese día pasó, no estuvo ni una hora trabajando”, agregó la mujer.

El joven carabinero, miembro de la etnia mapuche, estaba casado hace dos años con Daihanna Pereira Soto, con quien tuvo sus dos hijos: Ulises de seis años y Trinidad de siete meses.