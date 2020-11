Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, se transformaría en el próximo ministro del Interior

Luego de la renuncia de Víctor Pérez al Ministerio del Interior, ya suena un posible nombre que lo sucedería en el cargo. Se trata del actual alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien se reunió con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, durante la mañana de este miércoles.

De esta forma, el actual edil de la comuna se convertiría en el cuarto jefe de gabinete de la segunda administración del Presidente Piñera. Anteriormente, había asumido el cargo Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y el renunciado Víctor Pérez.

Cabe recordar que Pérez renunció ayer 3 de noviembre, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra.

Frente a este hecho, el ahora exministro declaró en la instancia que “hemos sido testigo de un debate que estaba resuelto hace algunas horas o días, el debate era imposible de convencer a nadie, fue una decisión política de causarle daño al gobierno“.

“Acabo de hablar con el Presidente, porque no no estoy dispuesto a que se dañe al Gobierno, hay un ataque para obstaculizar al Gobierno y no quiero que mi persona lo sea, así que le planteé al Presidente mi voluntad de renunciar“, añadió el pasado martes.

“Claramente que el propósito no es Víctor Pérez, sino el gobierno de Piñera. Un debate de esta naturaleza es inútil en la Cámara de Diputados, voy a ir al Senado como ciudadano; es más para mí es imposible aceptar que el Presidente esté seis o siete días sin un ministro del Interior y he tomado la decisión de renunciar para que el Gobierno pueda seguir trabajando a favor de los chilenos”, complementó Pérez.

“El Gobierno está enfrentando la pandemia, la crisis económica y requiere no estar preocupado de acusaciones políticas que no tienen ningún sentido y hacerles daño. Por lo tanto, hoy estoy suspendido y he renunciado al Gobierno”, concluyó.