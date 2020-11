Hacen llamado al Gobierno para extender la licencia de cuidado parental

La diputada Gael Yeomans (CS), junto a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) y la vocera del movimiento Postnatal de Emergencia, Andrea Iturri, emplazó directamente al Presidente Sebastián Piñera a entregar una solución y extender el permiso postnatal (90 días) establecido en la Ley de Crianza Protegida.

Iturri relató que “ya muchas mamás han tenido que renunciar y están siendo afectadas psicológicamente, están enfermas por el estrés, cada día una mujer de nuestra organización pierde su trabajo por ser obligada a decidir entre proteger a su hijo o hija lactante del riesgo de contraer covid-19, o salir a trabajar, considerando además que hoy no están las condiciones, ya que no hay sala cunas, ni jardines infantiles funcionando”.

“Hacemos un llamado al Presidente Sebastián Piñera para que dé una respuesta a las madres que desde hace una semana terminaron la licencia, necesitamos que usted amplié la licencia medica preventiva parental”, agregó.

En tanto, la senadora Muñoz precisó que “para cientos de mujeres ya se les ha terminado su licencia parental, y no se les ha dado solución. Hemos invitado a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar a la comisión de trabajo para exponerle esta situación, sin embargo, no se presentó y hasta la fecha no tenemos respuesta del Gobierno”.

“Estamos en una situación en que se requiere decisión política de parte del Gobierno de demostrar que valora la maternidad y valora el cuidado de los niños y niñas”, añadió.

En la misma línea, la diputada Yeomans, expresó que “la pandemia aún no termina no hay salas cunas, ni jardines infantiles funcionando y a miles de madres ya se le vencieron sus tres meses de licencia postnatal de emergencia”.

“Qué pretende el Gobierno que hagan con su hijo o hija, es insólito que aún no tengamos una propuesta de extensión sobre la mesa cuando madres llevan movilizadas semanas, debemos hacer todos los esfuerzos para que este Gobierno indolente las escuche”, complementó.

Desde el Senado se envío al ejecutivo un proyecto de acuerdo transversal para apoyar la extensión de la licencia médica preventiva, pero hasta el momento no se ha dado respuesta.

Agencia Uno