Fase 3: Ministro de Economía dio el vamos a apertura al interior de restaurantes

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y al presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, dieron el vamos al funcionamiento con aforo interior de un 25% a los restaurantes, cafés y recintos análogos de las comunas en fase 3 del plan Paso a Paso del Gobierno.

La medida permitirá a los restaurantes y cafés incorporar un espacio adicional a las terrazas donde actualmente reciben público, lo que se traducirá en mejores resultados para una de las industrias más afectadas por la pandemia. Asimismo, beneficiará a los locales de la zona sur del país, los cuales han tenido mayores dificultades para recibir público en terrazas debido a las condiciones climáticas.

El titular de Economía, Lucas Palacios, resaltó que “paso a paso nos hemos ido cuidando y paso a paso también se está recuperando nuestra economía. Esta medida es muy importante porque va a permitir que un sinnúmero de pequeños restaurantes que no tienen terrazas, que no tienen la posibilidad de ganar espacios en la calle para poner más mesas, puedan atender al interior con un 25% de aforo tal como lo hemos dispuesto, y también hay sectores de nuestro país, en el sur de Chile, donde hace más frío, y muchas veces no se puede atender en espacios abiertos”.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, valoró la resolución. “Como gremio agradecemos que el Ministerio de Economía haya acogido el llamado que hicimos a que en fase 3 los restaurantes pudieran abrir también sus interiores con un aforo más reducido. Porque existen muchos lugares del país en que por clima no funcionan las terrazas o también locales que no tienen ninguna opción de terraza, así que desde ese punto de vista nos parece que es una medida que va en la dirección correcta, así como también que se haya corrido el toque de queda”, declaró.

De esta forma, a partir de hoy, los recintos podrán atender al público al interior de sus locales cumpliendo con las siguientes exigencias sanitarias: 25% de aforo, distancia de 2 metros entre mesas, estadía de 2 horas como máximo y ventilación permanente. El cumplimiento de las regulaciones será fiscalizado por el Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

En este contexto, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, destacó la autorización del nuevo aforo. “Es una muy buena noticia para los restaurantes de la comuna, porque les permitirá atender a más personas. Nosotros los seguiremos apoyando con los permisos para que puedan expandir su local en los espacios públicos”, declaró el edil en el restaurante capitalino “La Cabrera”.

BALANCE NACIONAL

El titular de la cartera aprovechó la instancia para realizar un positivo balance respecto a la reapertura de los locales gastronómicos, en el contexto del Plan Paso a Paso del Gobierno.

“Casi 2.500 locales de gastronomía ya están abiertos en nuestro país. Eso significa la generación de alrededor de 17 mil 500 puestos de trabajo. Nosotros creemos que con las medidas que estamos anunciando ahora le damos un nuevo empuje a esta industria que ha estado tan golpeada. Si a eso le sumamos que esta semana se autorizó la postergación del inicio del toque de queda a las 24 horas, eso significa también que los restaurantes van a poder atender en las comidas, en la noche. Y eso representa, a partir de las ocho de la noche en adelante, el 70% de las ventas de los restaurantes. Por lo tanto, es un empuje adicional”, destacó el ministro.

