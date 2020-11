Helia Molina llama a votar por una mujer para las primarias de gobernadores

La ex ministra de Salud, Helia Molina, hizo un llamado a que el próximo domingo 29 de noviembre, cuando se celebren las primarias para elegir candidaturas para aspirar a la Gobernación Regional Metropolitana, la ciudadanía, y sobre todo la población femenina, elija a una mujer candidata.

Así lo señaló en un encuentro que sostuvo con sus pares para esta contienda, las postulantes del Frente Amplio Karina Oliva (Comunes) y María José Cumplido (Partido Liberal), oportunidad en que igual lamentó que no se haya logrado la unidad para enfrentar esta primaria de manera conjunta con toda la oposición.

“Creo que esta instancia de reunión es muy significativa y simbólica, pues representa de alguna manera cómo somos las mujeres. Quienes estamos en política no queremos estar unidas sólo por el género, sino porque también tenemos pensamientos comunes. Yo quería que hubiéramos ido todos juntos en primarias, no ha sido así, pero no importa. Eso no quita que no podamos compartir ideas”, dijo la candidata del PPD para las primarias de la Unidad Constituyente.

Del mismo modo, hizo un fuerte énfasis a que la gente vaya a votar. “Las primarias, desgraciadamente, no son elecciones que todo el mundo entienda de qué se trata. Las primarias son para elegir el candidato o candidata, y son fundamentales para que éste, que potencialmente será el gobernador o gobernadora, sea elegido también por las personas, no a dedo por los partidos políticos”, puntualizó.

“Todos pueden ir a votar, los independientes y los que son parte de los partidos de oposición. No pueden votar los de Chile Vamos, pero todo el resto sí. Y los invitamos a votar por mujer, porque creo que una mujer, como gobernadora, va ser una tremenda diferencia en cómo poder trabajar, articular, empatizar y estar cerca de la gente”, concluyó Molina.

Agencia UNO.