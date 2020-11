Urrutia emplaza a fiscal Chong por videos en caso de joven que cayó al Mapocho

El diputado de la UDI e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Osvaldo Urrutia, emplazó a la fiscal Ximena Chong a que explique por qué no consideró la totalidad de los videos donde se registra el accidente que semanas atrás involucró a un exfuncionario de Carabineros y un joven que terminó cayendo al río Mapocho.

Lo anterior, luego que un medio de comunicación difundiera nuevos registros donde los efectivos policiales relataban que el exfuncionario Sebastián Zamora -actualmente en prisión preventiva- intentó detener y agarrar al joven antes de que cayera desde el Puente Pío Nono, sin empujarlo, como se sostuvo en la audiencia de formalización.

“Hoy nos vimos sorprendidos al conocer nuevos antecedentes que estaban a disposición de la Fiscalía, pero que no fueron exhibidos durante la formalización del ex funcionario de Carabineros, por lo que es imprescindible que la fiscal Ximena Chong, que tiene a su cargo el caso, explique por qué no reveló estos registros tan importantes para efectos de la investigación. Sebastián Zamora lleva más de un mes en prisión preventiva y la fiscal tiene la obligación moral de dar una explicación”, sostuvo Urrutia.

En esa línea, el parlamentario gremialista agregó que “no nos tenemos que olvidar que el principio de objetividad es un ente rector del Ministerio Público, y si la fiscal Chong, ya sea por falta de diligencia o por algún tipo de subjetividad política, la hacen cometer este tipo de -a mi juicio- malas prácticas, a lo menos debería dar una explicación a todo el país”, insistiendo en que “Sebastián Zamora es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y estos videos pueden ser muy relevantes para los efectos de la investigación”.