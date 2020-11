Cathy Barriga y Joaquín Lavín sacan a relucir fotos del día que conocieron a Joe Biden en Chile

Dos alcaldes de la Región Metropolitana saludaron a Joe Biden por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos. Se trata de Joaquín Lavín (Las Condes) y Cathy Barriga (Maipú).

Ambos tuvieron la oportunidad de fotografiarse con el presidente electo cuando estuvo en Chile, durante un evento en La Moneda.

Biden ha venido dos veces a Chile, en 2009 y 2014. La última vez fue, en su calidad de vicepresidente cuando Barack Obama presidía EE.UU., fue para asistir al cambio de mando entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

El archivo de Twitter de Biden, recuerda que Piñera lo invitó a La Moneda y que éste le presentó al nuevo embajador -en ese entonces- de EE.UU en Chile, Mike Hammer. Por su parte, el Mandatario chileno le mostró foto de sus nietos, un momento que quedó registrado.

En tanto, su primera visita, en 2009, fue para un viaje de 48 horas en que participó de la Cumbre de Líderes Progresistas celebrada en Viña del Mar, además de cumplir con una visita oficial con la entonces presidente Michelle Bachelet.

PHOTO: The VP looks at photos of Chilean President Piñera's grandchildren in his office at Palacio de la Moneda. pic.twitter.com/h9Vu5A9p57

— VP Biden (Archived) (@VP44) March 10, 2014