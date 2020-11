Proyecto de ley busca regular precios de exámenes en clínicas privadas

Los senadores de oposición que integran la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), Carolina Goic (DC) y Guido Girardi (PPD), anunciaron que mañana martes presentarán un proyecto de ley que regula “el precio de los exámenes y procedimientos apoyo diagnóstico y clínico y la obligatoriedad de informarlos públicamente”.

Esto, luego que se conociera un estudio de la Superintendencia de Salud (SS) -solicitado a través de un oficio por los propios parlamentarios- que reveló sustantivas diferencias de hasta 12 veces en el precio que cobran las instituciones privadas para una misma prestación.

Girardi explicó que “debido a diversas denuncias recibidas, implementamos un estudio con asistentes sociales sobre los precios que cobran las clínicas por los exámenes. Al darnos cuenta de cobros abusivos y usureros oficiamos a la SS, instancia que realizó una investigación exhaustiva que reveló situaciones muy anómalas”.

El parlamentario indicó que “Chile tiene uno de los gastos de bolsillo en Salud más altos del mundo y no sólo en fármacos, sino también en exámenes y laboratorios lo que es un atentado contra el derecho a la salud y los derechos humanos porque son bienes públicos y no privados. Además, se encuentra capturado por el establecimiento al que ingreso y con cero transparencias”.

“Pedimos que se comparara los precios de las clínicas con el arancel nivel 3 de Fonasa -el más alto- y aunque hay clínicas privadas que tienen una conducta ética y obtienen rentas razonables, nos encontramos con un panorama sin parangón”, agregó.

El senador detalló que “a nivel mundial se estipula que la rentabilidad no puede ser superior a un 12 o 15%, pero aquí -por ejemplo- un hemograma en Red Salud cuesta $ 3.700, el mismo examen en la Clínica Las Condes (CLC) vale 26 mil pesos y en la Clínica Alemana (CA) $ 24 mil pesos. Un uro cultivo, en un recinto correcto vale 4 mil pesos, en la CLC $ 30.800 y en la CA $ 28.500. No hay ninguna razón para esas diferencias”.

“Presentaremos un proyecto de ley para regular los precios de los exámenes y establecer que el techo máximo para obtener rentabilidad no puede exceder al 50% del arancel Fonasa. En otros países el margen no puede superar el 15%. También obligará a publicar los precios en los portales y que, cada vez, que al tomarse un examen le entreguen al paciente el costo con relación a Fonasa y la rentabilidad que están obteniendo”, agregó.

Girardi también informó que plantearan crear “un observatorio que compare los precios de todos los exámenes de todas las clínicas para que las personas puedan decidir informadas”.

Por su parte, el senador Quinteros expresó que “por este tipo de situaciones es que queremos establecer en la futura Constitución que la salud es un derecho, pero mientras eso no ocurra avanzaremos en una reforma profunda al Sistema de Salud chileno a través de proyectos como la Ley de Fármacos y esta iniciativa para regular el costo de los exámenes e ir terminando con este tipo de abusos”.

El parlamentario del PS espera “que el proyecto de reforma de Fonasa que el Ejecutivo ha ingresado a la comisión mixta de inicio a una verdadera reforma al sistema de Salud, que avance hacia un Seguro Único Universal para todos los chilenos… quienes quieran un mejor hotelería pueden tener un seguro complementario”.

A su vez, la senadora Goic afirmó que “no podemos dejar la salud a los vaivenes del mercado, no puede ser sea la ley de la oferta y la demanda la que determine el acceso a la salud (…) tenemos que establecer bandas de precios con rentabilidades razonables, no podemos permitir usuras”.

“Esto sucede muchas veces también con los insumos que se utilizan, (y que se les cobran a los pacientes) por lo que tememos una propuesta para regularlo y Fonasa debe jugar un rol más fuerte no sólo respecto de la red pública sino también privada”, sentenció.

Agencia Uno