Ex ministro Jaime Mañalich declarará como imputado en investigación por manejo de la pandemia

Durante este miércoles el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, declarará en calidad de imputado en el marco de la investigación en su contra por eventuales delitos relacionados a la gestión y manejo de la pandemia del coronavirus mientras desarrollaba su rol en el gobierno.

Una de las querellas fue interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien acusó al profesional de la salud de tener responsabilidad en las 62 muertes registradas en la comuna. Otra de las demandas pertenece al senador Alejandro Navarro (PRO).

Durante octubre, la otrora autoridad sanitaria dialogó con El Mercurio y criticó el trasfondo de la denuncia del jefe comunal. “Esta es una maniobra política en la que Jadue está actuando como agente del Partido Comunista, para dañar al Gobierno y dejar sentada una duda respecto del manejo de la pandemia. Lo que creo que va a ocurrir es que cada día que pasa lo que ha hecho Chile respecto de la pandemia será más valorado”, dijo en dicha ocasión.

En la conversación citada, además, Mañalich confesó que no tenía “problema alguno” en que accedieran a sus correos. “Yo le pediría a la Fiscalía que deje de litigar por filtraciones y me llame a declarar cuanto antes. ¿Cuál es el sentido de ir a incautar los mails si me pueden preguntar las veces que quieran y pedirme mis correos?”, sostuvo.