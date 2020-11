Felipe Kast: “No basta con nombrar coordinador para La Araucanía, es necesario conocer la estrategia”

El senador Felipe Kast (Evópoli) valoró el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, quién aseguró que nombrará en los próximos días a un coordinador con dedicación absoluta para abordar los conflictos que mantiene la macrozona sur del país, especialmente en La Araucanía .

Kast valoró “el anuncio del Presidente de la República en La Araucanía de poder nombrar a alguien con dedicación exclusiva para poder hacer frente a la violencia que hoy día sufre la macrozona sur”.

No obstante, aclaró que “todavía no conocemos el plan, por lo tanto no basta simplemente con nombrar a una persona, es necesario conocer la estrategia y el verdadero empoderamiento que va a tener esta persona para hacer frente a un desafío que es muy complejo”.

El anuncio ocurre a sólo días de que la bancada de parlamentarios de Evópoli de la región de La Araucanía congelara las relaciones con La Moneda basados en que “ni este gobierno, y tampoco los anteriores, han cumplido con su responsabilidad de enfrentar decididamente a grupos terroristas vinculados al robo de la madera, a la ocupación ilegal, y al tráfico de drogas. Cada día que pasa el crimen organizado se hace más fuerte, y nuestra democracia más débil”.

Las razones fueron referidas, el pasado 31 de octubre, mediante una declaración firmada por el Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez, quienes pidieron expresamente al Gobierno designar a una autoridad especial para la zona.

Agencia Uno