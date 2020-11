Lewis Hamilton: “Niños, sueñen lo imposible y nunca duden de ustedes mismos”

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) aseguró que la consecución de su séptimo título de campeón de la Fórmula 1, confirmado este domingo en el Gran Premio de Turquía, va “más allá” de sus sueños, y ha querido mandar un mensaje especial a los niños, a los que ha pedido que sueñen “lo imposible” y que nunca duden de sí mismos.

“Me faltan las palabras”, señaló tras confirmar su victoria en el campeonato. “Soñaba con esto desde que era pequeño, cuando veía los Grandes Premios, pero esto va más allá de mis sueños. Quiero mandar un mensaje muy importante a los niños que están viendo esto: que nadie les diga que no pueden hacerlo, sueñen lo imposible, trabajenlo y nunca duden de ustedes mismos“, añadió.

Por otra parte, el nuevo campeón analizó su labor en Estambul. “Sabíamos que iba a ser un fin de semana muy difícil, estábamos un poco decepcionados con nuestra sesión de calificación. Hemos empezado con mal pie y hemos aprendido mucho. No nos echamos las culpas, hablamos para intentar mejorar”, dijo. “Cuando he visto a Albon alejándose he pensado que esta carrera se me estaba escapando. He seguido creyendo y he encontrado ritmo”, añadió.

“Hubo un momento en el que ‘Seb’ se estaba alejando de mí y no sabía por qué, no sabía si tenía sobrecalentamiento en los neumáticos o si estaban demasiado fríos. He pasado el momento duro del ‘graining’ y he retomado el agarre según se secaba la pista”, apuntó. “Perdí un campeonato en el ‘pitlane’ y aprendí la lección de 2007. He sentido que lo tenía bajo control y que tenía buen agarre”, concluyó.

Agencia UNO.