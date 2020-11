Ministro Paris reitera que sueldos de médicos no se rebajarán y descarta pedir disculpas por hablar de sueldos

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la polémica surgida con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, por una eventual rebaja en los sueldos del personal de salud en el contexto del presupuesto del próximo año.

“No se va a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar los sueldos, los sueldos están determinados por ley, además las contrataciones para los médicos dentro del sistema de salud público se rigen por diferentes leyes”, reiteró al respecto el secretario de Estado.

Igualmente resaltó que “el aumento del presupuesto en salud es casi del 9%, sin embargo, el aumento del per cápita es menor, de 1,3% por el momento, pero se va a discutir en la Cámara de Diputados, porque a pesar de que el presupuesto de salud global se aprobó en la primera instancia, quedó para discusión posterior (…) para modificar o proponer alzas en el per cápita para atención primaria”.

“Pero no es verdad que se vaya a bajar los sueldos. Además de los sueldos de los médicos y personal de salud recibe algunos elementos adicionales, asignaciones que son permanentes y otras que no son permanentes, eso depende de los mismos establecimientos. Pero el sueldo (…) se fija por ley, así que no hay posibilidad de bajar los sueldos”, reafirmó Paris.

El ministro Paris además descartó pedir disculpas públicas tras referirse a los sueldos de los médicos de la salud pública, destacando que “no me voy a referir a los montos nuevamente, porque creo que eso fue probablemente un error hablar de montos de sueldos, porque obviamente crea diferencias dentro del equipo de salud, eso lo reconozco”.

“No creo que tenga que pedir disculpas, las debería pedir aquella persona que dijo que éramos muy dialogantes, pero que no cumplíamos lo que prometíamos, pero que además amenazábamos con la reducción de sueldos”, agregó.

“Él es que el induce al engaño, yo no, y ante ese engaño obviamente que yo tenía que responder, no me puedo quedar callado cuando una persona que es dirigente nacional y que está postulando a un cargo y publica en un Twitter que se van a reducir los sueldos. Eso no es verdad, y todo el mundo lo sabe, y cualquier abogado lo sabe además que los sueldos se fijan por ley, por lo tanto, es imposible que el Ministerio de Salud rebaje los sueldos”, enfatizó Paris.

Tras sus dichos, recalcó que daba por cerrada la polémica, no obstante confirmó que recibirá al doctor Patricio Meza (vicepresidente del Colegio Médico), “para conversar con él sobre estos temas”.