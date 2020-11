A segundo trámite proyecto para el retorno seguro y gradual al trabajo

Promover un retorno laboral seguro y la protección de las y los trabajadores, son algunos de los principales objetivos del proyecto de ley que dispone de medidas de protección para el retorno gradual y seguro del trabajo, en el marco de la crisis sanitaria derivada del brote del virus Covid-19 en el país y que recientemente fue aprobado por el Senado y despachado a la Cámara de Diputados y Diputadas.

El texto en cuestión obedece a dos mociones refundidas de autoría de los senadores Francisco Chahuán, Alejandro Guillier y Adriana Muñoz y de los senadores Carolina Goic, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes y Adriana Muñoz, respectivamente.

Entre los principales puntos que incluye el texto legal están:

-Respecto a los trabajadores de riesgo existirán mecanismos de protección, entre otros: incentivar el trabajo a distancia o destinarlos a funciones sin contacto permanente con terceros.

-Todas las empresas deberán confeccionar un protocolo de seguridad sanitaria y para aquellos que no lo tengan, las mutuales otorgarán un protocolo tipo.

-Se exigirán normas mínimas que debe tener el protocolo de seguridad.

-Las licencias por Covid-19 se pagarán desde el primer día.

-Los empleadores deberán contratar un seguro para el copago en caso de hospitalización y recuperación por Covid-19.

-Entre las sanciones a aquellos empleadores que no cumplan, están, entre otros, el no poder retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial.

Seguridad Laboral

Durante el debate, el senador Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, realizó un detallado informe del texto legal y destacó que “este proyecto es una innovación tremenda y asegura protección a los trabajadores. Y destaco que luego de conversar con la CPC y la Conapyme, aquellos trabajadores que pudiesen contagiarse, ser hospitalizados y requerir tratamiento para la recuperación, los empleadores deberán contratar un seguro para cubrir el copago, ya sea de Isapre o Fonasa y esto es innovado”.

Luego, la senadora Carolina Goic valoró que el proyecto “es el mejor resultado y ejemplo de cómo el parlamento se constituye en un espacio de diálogo social, para hacerse cargo de una necesidad urgente de los empleadores y de los y las trabajadoras que tienen temor a contagiarse en una pandemia (…) y aquí se garantizan las condiciones de forma segura”.

En la misma línea, el senador Rodrigo Galilea recordó que la iniciativa “se construyó con la colaboración de todos los que están involucrados y se hizo cargo de los temores y realidades de los trabajadores que deben reintegrarse a la vida laboral. Si bien estamos vendo cifras adelantadoras en el mundo laboral, el que hayamos avanzado en esto, creo que va a ser otro aporte más a la recuperación de Chile”.

Fundamentaron su voto los senadores Carmen Gloria Aravena, Marcela Sabat, Francisco Chahuán, Ximena Rincón, Carolina Goic y Juan Pablo Letelier.

Agencia Uno