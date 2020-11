Diputados respaldaron movilización de trabajadores de la Salud

Hasta el Congreso llegaron esta mañana trabajadores y trabajadoras de la salud agrupados en distintas organizaciones nacionales bajo la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con motivo de la discusión de la Ley de Presupuesto 2021, para solicitar a los parlamentarios rechazar la partida correspondiente al Ministerio de Salud, la que han calificado de insuficiente y por la cual han llamado a paro nacional hasta el viernes.

Durante la manifestación, la diputada Karol Cariola (PC), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, entregó su apoyo a las demandas planteadas por las y los dirigentes del sector, adelantando que de no haber una propuesta del Gobierno previo a la votación de la partida de Salud, ésta será rechazada.

Cariola afirmó que “de manera muy paradójica, a pesar que estamos en un año en que hemos tenido que enfrentar una pandemia muy compleja para nuestro país, el Gobierno no entrega los recursos suficientes para mejorar el sistema de salud en nuestro país, sigue maltratando a los trabajadores y trabajadoras”

“No se les ha entregado los bonos de gratificación por evaluación usuario, ni siquiera se les quiere reconocer en el tramo 1 que es lo que están solicitando, y el Bono Covid que lo comprometió el propio Presidente, hasta ahora no se ha cumplido, ni siquiera viene en la ley de presupuesto”, sostuvo la parlamentaria.

La legisladora agregó que “hemos dicho que una vez más el per cápita para la atención primaria no solo es bajo, es vergonzoso, no podemos hacernos cargo de atender los problemas de salud mental de la atención primaria de prevención respecto de todas las consecuencias que va a dejar la pandemia si es que eso no se aumenta, por eso es que apoyamos las demandas de los trabajadores y hasta ahora al menos la decisión de la oposición, si no hay una propuesta del Gobierno, es rechazar el presupuesto de salud”.

Otros diputados de la oposición que también salieron a respaldar la movilización de los gremios de la salud fueron Víctor Torres (DC), Manuel Monsalve (PS) y Diego Ibáñez (CS).

Cabe recordar que el Gobierno propuso alrededor de 200 pesos de aumento per cápita basal para la Atención Primaria, cifra que a juicio de las dirigentes, debiera ser cercana a 8 mil pesos.