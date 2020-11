Renovación Nacional abre la puerta al mundo evangélico sin necesidad de escaños reservados

El presidente de Renovación Nacional, senador Rafael Prohens, junto con la vicepresidenta de la colectividad, Paulina Núñez, y los diputados Francesca Muñoz, Eduardo Durán y Leonidas Romero abrieron la puerta a la participación del mundo evangélico en la Convención Constituyente sin necesidad de escaños reservados.

El timonel oficialista fue enfático en valorar la presencia de representantes evangélicos en la bancada RN y reiteró que “no necesitamos tener escaños reservados para el mundo evangélico, ya que nuestro partido desde hace mucho tiempo los tiene incorporados en los procesos electorales”.

Postura que es compartida por la vicepresidenta Paulina Núñez, quien aseguró que “en la próxima Convención Constitucional el mundo evangélico va a estar presente y es Renovación Nacional quien le ha abierto la puerta no sólo para este proceso histórico, sino que desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos alcaldes, concejales, consejeros regionales y también autoridades del Gobierno designadas, que son evangélicos”.

“Hoy junto al presidente de RN le hacemos un llamado a todos aquellos evangélicos que están dispuestos a ser parte de una Convención Constitucional que se acerquen a Renovación Nacional. Desde ya decir que tenemos de evangélicos que están preinscritos dentro de nuestras listas para poder representar sus ideas, sus valores, que además son coincidentes con los nuestros y desea forma poder ser una voz en la Convención Constitucional que va a discutir y que va a votar la nueva Constitución que tendremos para nuestro país”, agregó la diputada Núñez.

En ese sentido, el diputado Leonidas Romero reconoció que “no se necesita escaños reservados ni para el mundo evangélico, ni para las etnias, ni para minorías sexuales, para nadie. Aquí cada uno de nosotros tenemos que ganarnos los espacios y Renovación Nacional siempre nos ha dado esos espacios. Hoy día estamos buscando y tenemos una gran cantidad de candidatos a la constituyente, pero también a alcaldes y concejales, por lo tanto, creo que es un error proponer, sugerir o exigir escaños, principalmente para el mundo evangélico”.

“Yo he conversado con muchos pastores a nivel nacional que me dicen ´por favor, si yo no he pedido, yo no necesito´. Si alguien de nuestras iglesias, de nuestra congregación quiere participar, tiene la posibilidad de Renovación Nacional y si se gana el cupo, bienvenido sea. Todo lo dejamos en las manos de Dios para que nos vaya bien y repito y agradezco a nuestro presidente, senador Prohens, a nuestra vicepresidenta, la diputada Núñez, porque siempre han estado estos espacios, repito, no es necesario cuidarle o regalarle espacio a nadie”, aseveró Romero.

Por su parte, la diputada evangélica Francesca Muñoz afirmó que esta postura es “reconocer el trabajo que ha realizado el mundo evangélico en todo el país, además del importante porcentaje que representa a nivel nacional. Quiero valorar una vez más que Renovación Nacional asegure los espacios para todo este proceso constituyente para el mundo evangélico en todo el país. Por lo tanto, ahora en esta nueva etapa seguimos buscando candidatos, para lograr los mejores nombres para este proceso del 11 de abril”.

“El perfil ya es ampliamente conocido, candidatos y candidatas que representen nuestros principios, nuestros valores y que defiendan nuestras libertades, y que por supuesto que se busque cambiar todo aquello que tiene que mejorarse en el ámbito social”, finalizó Muñoz.