“Es más zurdo que la chu…”: Diputado Macaya se disculpa con nuevo general director de Carabineros por audio filtrado

El diputado Javier Macaya (UDI) ofreció disculpas al recién nombrado general director de Carabineros, Ricardo Yañez, luego de que dijera sobre él que “es más zurdo que la chucha”.

La conversación se filtró por el audio de la Cámara de Diputados, cuando Macaya estaba conversando con otro parlamentario, y se quedó su micrófono abierto.

Macaya le dice a Patricio Melero: “El general director de Carabineros es más zurdo que la chucha”, a lo que Melero respondió, “¿Yáñez? ah sí. ¿ah? Lo tienen como muy bueno”.

Macaya replica que le comentó esto mismo al exministro del Interior Andrés Chadwick, “pero no me pescaron”. Según explicó esto lo supo a través del presidente de la UDI en San Fernando, quien es vecino de la familia de Yáñez.

“Es muy de izquierda”, insistió Macaya, a lo que Melero contestó que “puede ser bueno”.

Luego de que el audio se difundiera por redes sociales, el diputado Macaya lamentó sus expresiones y dijo que “a mí no me gusta expresarme así y no lo hago jamás en público y en el marco de una conversación privada”.

Pese a su crítica, Macaya dijo que “lo que creo que es importante, es entregarle todo el apoyo al general director de Carabineros, sea cual sea su familia, sea cual sea… los carabineros no son personas que tengan que tener ideología política”.

“Aprovecho de ofrecerle disculpas por conversaciones que son en marco de una conversación privada, y que además no obstan en ningún caso en la suerte y el esfuerzo que vamos a poner por que su gestión sea la más eficiente posible”, dijo.

En esta misma línea dijo que Carabineros es una institución no deliberante, por lo que “desde esa perspectiva pueden tener opinión política en el ámbito privado, como era el ámbito que estaba conversando con otro parlamentario”

Sobre cuando nombró a Chadwick, dijo que “el senador Chadwick, era senador de O’Higgins hace 8 años atrás y probablemente le pude haber comentado en algún momento, no tiene nada que ver con la contingencia actual”.