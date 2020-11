Ministro Delgado visitó a jóvenes baleados en Talcahuano: instó a las autoridades a tener lo “antes posible” la información de lo sucedido

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la visita que realizó a los dos menores de edad que resultaron heridos a bala al interior de un hogar dependiente del Sename, en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío, tras un procedimiento policial.

Según indicó Delgado, “fueron conversaciones muy francas, muy sinceras. Me encontré con dos jóvenes muy valiosos. Me encontré con dos personas que están llenos de sueños, que tienen historias de vida, me contaron sus vidas, su afición por el deporte, me contaron sobre su infancia y agradezco de todo corazón que me hayan abierto ese espacio, esa posibilidad a una conversación, que de verdad a mi me reconforta del punto de vista humano”.

El ministro del Interior puntualizó que “estos jóvenes no son sólo estadísticas, no son sólo números, son personas“. A esto añadió que “mi propósito era conocer a las personas que hay detrás, pero también poder pedirle a las autoridades locales que podamos tener lo antes posible la información, para poder ponerla a disposición de quien está efectuando la investigación y poder esclarecer lo antes posible lo que ha ocurrido”.

Plan piloto

En esta misma línea, el secretario de Estado explicó que se reunió con la directora nacional del Sename, con quien acordó un plan piloto para este tipo de situaciones.

“Sacamos conclusiones que son valiosas, por ejemplo quiero destacar una: hay un plan piloto que está próximo a ejecutarse, que va a crear dispositivos móviles, que son equipos multidisciplinarios, fundamentalmente psiquiatras y psicólogos, que van a estar 24 horas al día, justamente para poder llegar de manera oportuna cuando ocurra una situación de descompensación u ocurra alguna situación que requiera alguna intervención de profesionales, que a lo mejor esos mismos centros no tienen hasta hoy”.

“Entonces ese tipo de planes pilotos hay que rápidamente reforzarlos en todo Chile, para que podamos actuar de manera oportuna y con otras herramientas ante una situación como la ocurrida aquí en Talcahuano”.

Asimismo, el titular del Interior detalló que se van a “fortalecer los equipos de esta residencia, para que quede una capacidad instalada profesional y que de ahí se puedan tener otras herramientas para abordar estas situaciones, para evitar que la primera llamada del protocolo sea a las policías”.