Directora del Sename y actuar de Carabineros en centro de Talcahuano: “Fue totalmente desproporcionado”

Rosario Martínez, directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a los hechos de violencia ocurridos en un centro de Talcahuano y que terminaron con dos adolescentes heridos a bala producto de los disparos de Carabineros.

“El miércoles había un menor de la residencia que estaba presentando algunas descompensaciones, alterado y con rabia. Estaba muy enojado, imaginémoslo como una ‘pataleta’ de niño; empezó a romper los computadores, los tiró contra la ventana… Entonces la situación ya estaba peligrosa, no sólo para él sino que para el resto de los niños. Activamos los protocolos para llamar a salud mental y controlarlo”, dijo.

“En ese caso puntual, nosotros también llamamos a Carabineros. Eso es un protocolo que se aplica hace tiempo y nuestros equipos lo conocen”, complementó la autoridad, quien reconoció que el actuar de la policía uniformada no fue el acorde a la situación. “El protocolo no es que Carabineros entre a la residencia, es que esté en el lugar en caso de que se requiera. En este caso puntual, cuando hace ingreso, se les pide que se retire“, sostuvo.

Martínez, además, criticó el procedimiento de los efectivos. “Fue totalmente desproporcionado. No debieron haber nunca sacado un arma para disparar al aire, menos para dispararle a uno de nuestros menores, por eso presentamos la querella. No es el procedimiento de lo que debió haber ocurrido. Carabineros no quiso escuchar a los profesionales que trabajan ahí, que les pidieron que se retiraran… Eso generó una defensa corporativa de los niños y empezó a escalar la violencia que terminó con estos gravísimos hechos”, manifestó.