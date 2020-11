Jorge Burgos: “Si cada vez que ocurre un hecho policial tan lamentable va estar en tela de juicio el ministro del Interior o general director, estamos en el horno”

El exministro del Interior, Jorge Burgos, veía la salida de Mario Rozas como general director de Carabineros como algo casi inevitable a esta altura.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el político dijo que “él estaba ya muy herido, esa es la impresión que uno tiene (…) una serie de situaciones indicaban que su permanencia era muy débil”.

“El mismo hecho en que su Alto Mando figurara en segundo lugar una persona que venía trabajando con el Gobierno en materia de la reforma, como es el general Yáñez, es indicativo que ese alto mando como se configuró le permitía al gobierno pedir la renuncia, o acusar la renuncia, sin que se produjera u efecto tan de terremoto, como las ocasiones anteriores que se iban tantos generales“, analizó.

Con respecto a la posición del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, Burgos criticó que “si cada vez que en el país ocurre un hecho policial que termine tan lamentablemente va estar en tela de juicio la conducción o la permanencia del ministro del Interior o el general director de Carabineros, estamos en el horno. Es imposible que no pasen cosas complejas”.

En esa misma línea, también está en contra de quienes piden una refundación de Carabineros. “Es legítimo, pero hay otras personas, creo que la mayoría, que lo que quiere es mejorar las instituciones, reformarlas, no partiendo desde cero. Carabineros es una institución que está con problemas, qué duda cabe, y que hay que evitar un problema de deslegitimación ante la sociedad. Pero tiene fortalezas: cuando a cualquiera nos pasa algo lo primero que hacemos es llamar a Carabineros, porque nos sentimos protegidos y sabemos que vamos a ser atendidos. No tenemos ninguna duda que el carabinero que va a llegar, no va a llegar pidiendo una coima por trabajar, como ocurre en tras partes del mundo”.

“No exageremos, esto que se ha instalado que todo hay que refundarlo, no estoy de acuerdo“, opinó el exministro.