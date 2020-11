Ministro Larraín defiende querella por disparos contra menores: “No se trata de una actuación premeditada del ministro en contra de Carabineros”

Durante su intervención en la comisión especial de Infancia en el Senado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hizo una defensa a la querella que se presentó por parte del programa “Mi Abogado”, por el caso de los dos menores de una residencia del Sename que fueron baleados por funcionarios de Carabineros, en Talcahuano.

“Los hechos ocurridos el miércoles parten por la descompensación de un adolescente, que ocurre, según la información, a las 13:44 horas. Esa descompensación compleja, difícil, ocurren de tiempo en tiempo, y obligó a la dirección de esa institución a aplicar el protocolo llamando al SAMU y a Carabineros, los que llegan a las 16:30”, contextualizó el ministro.

“Como es sabido, luego de esa situación, se producen episodios violentos, que terminan con heridas a bala en dos menores en sus piernas, producto de disparos efectuados por un carabinero, aunque eventualmente pueden ser dos, dado que los hechos están en plena investigación“, agregó.

Junto a repasar lo ocurrido y los procedimientos, el secretario de Estado abordó la querella presentada, para despejar las críticas que ha recibido.

“Quiero señalar que, a partir del 1 de octubre pasado, en todo el territorio nacional existe el programa Mi Abogado, y hoy, como nunca, están los niños, niñas y adolescentes con esa protección jurídica. Cuando es derivado a una residencia un menor por un juez o jueza, se hace pensando en que tengan también un curador ad liten, un representante judicial. El programa Mi Abogado cumple esas funciones, y cada vez que hay dificultades o actuaciones judiciales, el programa Mi Abogado interviene”, explicó.

“Aquí no se trata de una actuación premeditada del ministro en contra de Carabineros, como lo han querido insinuar, diciendo que en realidad sólo los carabineros, según algunos, pueden tener defensa y representación jurídica, porque los otros, pareciera que no tienen más que deberes, son súbditos de la autoridad policial”, dijo.

En esa misma línea, agregó que “esos conceptos me recuerdan la más pura expresión de fascismo, en donde se le reconocen derechos solamente a la autoridad policial y no a los niños, niñas y adolescentes, a quienes no se les reconoce la calidad de sujetos de derecho”.

“No es un ataque institucional. Tanto es así que, así como tenemos este programa Mi Abogado, existe, como ustedes saben, la Defensoría Penal Pública, que le presta defensa a todas las personas imputadas. Desde luego, había, aparte de estos dos menores heridos a bala, había otros dos que fueron detenidos por Carabineros”, concluyó.