SAG denuncia nuevo caso de intento de mascotización de una especie protegida

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dio a conocer un nuevo caso de captura de una especie silvestre protegida, esta vez en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana. Se trata de una cachorra de zorro chilla que se encontraba en una propiedad por voluntad de una familia que decidió mantenerla como mascota.

El hecho quedó al descubierto tras una denuncia recibida por Carabineros, quienes en conjunto con la Oficina Sectorial del SAG Melipilla, acudieron hasta el lugar y pudieron constatar el hecho que infringe la Ley de Caza y su reglamento.

“Pudimos evidenciar la retención de esta especie que se encuentra protegida en todo el territorio nacional, por su gran aporte al ecosistema y su vital rol en la biodiversidad de la zona central. Por esta razón, y debido a que se infringió la ley, Carabineros informó a Fiscalía”, comentó Juan Machuca, Encargado Regional de Recursos Naturales de SAG RM.

Lo mismo sucedió con el caso del puma cachorro que fue entregado en una oficina SAG en la Región de Coquimbo hace algunos días, y que al parecer era mantenido como mascota por una familia, ante lo cual también se interpuso una denuncia por posibles infracciones a la Ley de Caza y su reglamento y al artículo 609 del Código Civil ante la fiscalía local de Ovalle.

“Estas especies son muy importantes para mantener un ecosistema sustentable. Por tanto, quienes tengan información de este tipo de situaciones, que al parecer no son tan extrañas como pensamos, aporten los antecedentes al SAG para que podamos atender estas denuncias. El recoger cachorros de fauna silvestre incluso puede ser riesgoso para las personas, porque las madres pueden estar cerca, pueden atacar, causando graves daños”, agregó Machuca.

Un negativo pronóstico

Una vez que funcionarios del SAG realizaron las primeras observaciones para determinar el estado del ejemplar, lo trasladaron hasta la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre, UFAS, de la Universidad Andrés Bello, donde el equipo de médicos veterinarios le realizó los primeros exámenes médicos y le dio atención de urgencia.

De acuerdo a lo que pudieron constatar los expertos, el pronóstico para que la cachorra se reinserte a su hábitat natural no es alentador. “Lamentablemente es una cachorra que tiene entre 4 a 6 semanas de vida, por ende, está en pleno proceso de lactancia e incluso de recibir las enseñanzas de su madre para sobrevivir en su entorno. En pocas palabras, es muy probable que este animal quede en cautiverio”, indicó María José Abarca, veterinaria del UFAS.

“En el caso de este zorro hembra, se encontraba conviviendo con perros y estaba siendo alimentada con carne de pollo, lo que es terrible para sus pocas semanas de vida. Debido a lo anterior, debemos realizar exámenes para descartar enfermedades propias de los perros domésticos”, agregó.

El Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, hizo un llamado a la ciudadanía a no recoger cachorros ni polluelos de especies protegidas, “porque además de infringir la ley se está realizando un grave e irreparable daño a nuestro ecosistema. Las personas deben tener en cuenta que durante la época de primavera es el período reproductivo y no es extraño encontrarse con cachorros de distintas especies en zonas rurales, o incluso urbanas, a las diferentes regiones del país. Por eso les recordamos que estas especies no son mascotas, tienen un rol clave que cumplir en el equilibrio natural. Es vital educarnos, que la gente nos ayude y colabore con el cuidado de la fauna silvestre nativa observándola siempre a distancia, nunca darle alimentos y no interviniendo jamás antes situaciones que son parte de la vida habitual de estos animales. La excepción es que se encuentren heridos o con problemas para desplazarse”.