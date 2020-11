Autoridades de Salud visitan a primera paciente sometida a trasplante hepático en el Hospital Sótero del Río

Hasta la comuna de La Granja se trasladó el Ministro de Salud, Enrique Paris, quien, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, visitó a la primera paciente sometida a trasplante hepático en el Hospital Sótero del Río y que, tras 6 meses de realizada la intervención, se recupera satisfactoriamente en su domicilio.

El pasado 7 de mayo, en medio la pandemia por COVID-19, Gloria Salas, 63 años, fue trasplantada de hígado. Dos meses antes, en marzo, fue internada con diagnóstico de daño hepático agudo y pancreatitis ingresando a la lista de espera para recibir un órgano.

En su casa, junto a su familia y visiblemente recuperada, Gloria agradece esta nueva etapa de su vida tras recibir un nuevo órgano.

“Deseo dar las gracias al hospital y al equipo médico que me trasplantó y me ayudó a recuperarme, hoy estoy muy bien, siento que he vuelto a la vida”, señaló la paciente quien además es recuperada de COVID-19 tras ser diagnosticada con la enfermedad durante su etapa post operatoria.

“Quiero incentivar a la gente a ser donante, que no sientan miedo ya que donar un órgano es dar vida a otra persona”, enfatizó.

El ministro de Salud, Enrique Paris, quien durante la visita estuvo acompañado además por el alcalde de La Granja, Felipe Delpín y por Coordinador Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, Juan Eduardo Sánchez, junto con felicitar al equipo de salud a cargo de la intervención, realizó un llamado a respetar la decisión de aquellas personas que han decidido ser donantes, contribuyendo así a aumentar el número de trasplantes que se realizan en el país.

“Hemos venido con mucho gusto, alegría y muy agradecidos a saludar a la señora Gloria y junto a ello a entregar un reconocimiento al equipo de salud que hizo posible este trasplante, pero sin olvidar a la persona que donó ese órgano o a la familia que contribuyó a que se realizara esa donación”, señaló el ministro París, manifestando su agradecimiento a todas aquellas familias que han permitido que sus deudos donaran sus órganos a otras personas. “Pienso que es un acto que debemos relevarlo a diario, ya que donar un órgano es entregar vida”, destacó.

En la misma línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, agradeció la generosidad de las familias y destacó el trabajo coordinado que ha permitido comenzar a realizar trasplantes hepáticos en más centros asistenciales.

“Cuando un hospital alcanza el estatus de un Centro de Trasplante, es decir, cuando hay una organización entera que está detrás de este objetivo, y en este caso, un hospital tan importante como el Hospital Sótero del Río, hablamos de un nivel tan alto de complejidad que asegura calidad y garantías para todas las personas que se atienden en ese centro hospitalario”, señaló.

“Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro esfuerzo para que cada día la atención de salud de los chilenos sea mejor y así como la señora Gloria, gocen de la mejor calidad de vida que todos merecemos”, enfatizó Dougnac.

Por su parte, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, agradeció la visita de las autoridades a una paciente de su comuna y destacó la importancia y el rol de los centros de atención de la red pública de salud.

“Recibir al ministro Paris y al subsecretario Dougnac en la comuna es realmente importante y hay que relevar el nivel que significa que hospitales públicos tengan toda la capacidad para poder realizar estas intervenciones quirúrgicas que son tan complejas. Por eso, debemos confiar en esa salud pública que es la que atiende a cerca de 15 millones de chilenos», señaló el jefe comunal.

Cifras

Durante el año 2020 y a la fecha se han realizado 289 trasplantes en los 23 centros acreditados de trasplantes en Chile. A su vez, la tasa actual de donación 6,4 donantes por millón de habitantes, registrándose al día de hoy 3.163 personas en lista de espera, incluyendo pacientes a la espera de un trasplante de córneas.

El Coordinador Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, Juan Eduardo Sánchez, destacó que, pese a la pandemia, donde las atenciones de salud se han centrado en pacientes COVID-19, igualmente se ha mantenido la actividad de trasplantes de órganos.

Sánchez precisó que en los meses de junio y julio hubo una disminución del número de donantes, sin embargo, no implicó que no hubiera producción de trasplantes en el país.

“La actividad, durante los meses del peak de la pandemia estuvo direccionada principalmente a aquellas personas que estaban en una emergencia vital, como aquellas con necesidad de un hígado u otro órgano que pudiera comprometer la vida, pero también se hicieron trasplantes que de alguna manera daban cuenta de las necesidades de las personas que estaban esperando por un órgano por más tiempo en la lista de espera”, indicó.

Al respecto agregó que “hemos logrado mantener durante la pandemia la actividad de trasplante en forma razonable y muy comparable a lo que ha ocurrido en otros lugares del primer mundo”.

Día Nacional del Trasplante – 22 de noviembre

Desde el año 2013, por Decreto Ministerial se suscribió el 22 de noviembre como el Día Nacional del Trasplante de Órganos en Chile. En la misma fecha, en 1966, se realizó en el Hospital José Joaquín Aguirre (hoy Hospital Clínico de la Universidad de Chile), el primer trasplante realizado en nuestro país, con un paciente de 42 años de edad, portador de una glomerulonefritis crónica, insuficiencia renal y síndrome urémico.