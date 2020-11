Fuad Chahin ante requerimiento del Gobierno en el TC: “Está bueno de darle la espalda a los ciudadanos”

Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana (DC), reaccionó ante requerimiento ingresado este domingo por el Gobierno al Tribunal Constitucional para para que se declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados que permitiría un eventual nuevo retiro del 10% de fondos previsionales.

Por medio de un comunicado, Chahin manifestó: “En lugar de consensuar, de dialogar, de buscar acuerdos reales, el Gobierno lo que tira es voladedores de luces en el Congreso y luego bloqueos en el TC. Creo que ese no es el camino de la solución, ese no es el camino que esperan los chilenos, ese no es el camino que fortalece la Democracia ni que viabiliza los acuerdos de los que tanto habla el Gobierno y que es tan incapaz de construir”

“Creo que ya está bueno de darle la espalda a los ciudadanos. Además recurrir al TC me parece un camino equivocado y lo va a llevar también a una derrota. Yo creo que también va a perder el Gobierno en esto, no solo le va a dar la espalda a la gente sino que va a perder en el TC”

Finalmente, Chain sentenció: “Sinceramente creo que aquí el dogmatismo neoliberal del ministro Briones y la brújula totalmente desorientada del Presidente de la República está nuevamente llevando al Gobierno por un mal camino”.