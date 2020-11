Gobernador de Iquique decidió renunciar tras demandas por acoso sexual y laboral

Rodrigo Guagama renunció a su cargo como gobernador de Iquique, luego de las demandas realizadas en su contra por presunto acoso laboral y sexual.

Cabe destacar que su designación ocurrió tras la lista que dio a conocer el Gobierno de las autoridades que habían desistido de sus cargos para asumir nuevos desafíos electorales, siendo elegido Guagama en reemplazo de Álvaro Jofre.

No obstante, cuando aún no se cumplían 24 horas de su nombramiento, Guagama decidió no asumir el cargo, según lo informó a través de una declaración pública que fue exhibida en sus redes sociales.

“Hago pública mi decisión de no asumir el cargo de Gobernador de la Provincia de Iquique, por protección de la honra de mi familia y mía”, declaró.

Junto a esto, señaló que tomó la determinación ya que “me encuentro demandando en mi calidad de Gerente General de la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, por actos de acoso laboral y sexual, los cuales se encuentran siendo conocidos por los Tribunales de Justicia, no existiendo sentencia que me condene”.