Ministro Paris rememora el “Paso” de expresidenta Bachelet, pero precisa: “Yo soy ministro de Salud, pero también puedo opinar de otros temas”

El ministro de Salud, Enrique Paris, comenzó el balance sobre Covid-19 de este lunes refiriéndose no a la pandemia, sino que a la actualidad política que atraviesa el país, a través de una reflexión.

Citando una entrevista del sociólogo Steven Pinker, el ministro expresó que él “relata muy, muy bien la situación por lo que está pasando nuestro país, desde el punto de vista político y social”.

“Abro comilla”, empezó diciendo Paris. “Spinker dice ‘me preocupan los populismos autoritarios que demandan más justicia social y beneficios (eso obviamente puede ser justo y necesario, lo agrego yo), pero no tienen la actitud de ver qué funciona mejor y provocan odio por la contraparte”.

Según relató la autoridad, en su experiencia con el Congreso “he notado que los parlamentarios tienen y quieren dialogar, conversar y llegar a acuerdo, por lo tanto propongo aquí que avancemos en esa línea, manifestando mi preocupación por lo que dice esta persona, que es un pensador muy conocido”.

¿A qué se refería el ministro Paris?

Consultado a Paris si con esta cita quería referirse al proyecto de segundo retiro del 10%, que ha sido tildado de populista por varias personas del oficialismo, lo descartó.

“Yo soy ministro de Salud, pero también puedo opinar de otros temas, creo que me preocupa justamente el clima político, y no solamente me refiero a lo que dice Steven Pinker, sino que he escuchado las mismas reflexiones del senador Harboe, del senador Insulza, que ha sido atacado en forma ignominiosa, y también del ex ministro de Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos”, afirmó.

Añadió que “aquí lo que estoy llamando, estoy llamando a que volvamos a dialogar con tranquilidad, volvamos a la política de los acuerdos, volvamos a trabajar pensando en el futuro de Chile”. “Es eso solo mi reflexión, no tiene nada, ningún mensaje oculto, y hay un dicho muy llamativo al que le caiga el sayo, que se lo ponga, pero no voy a nombrar a nadie más“, sostuvo.

Cuando le preguntaron si tal vez se refería al ‘diálogo’ entre el Congreso y el Ejecutivo, al éste último acudir al Tribunal Constitucional por el proyecto, contestó: “Ese punto no lo había reflexionado. Yo preparo este relato en la mañana en base a lo que he leído el fin de semana y he reflexionado, así que en ese punto como dijo, o han dicho otros Presidentes: paso“.