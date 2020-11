Ministro Paris señala que adhesión a movilización de funcionarios de la salud es de 0,49% y los llama a la reflexión

El ministro de Salud, Enrique Paris, criticó este lunes el paro indefinido anunciado por los funcionarios de la salud, aunque recalcó que tiene muy baja adhesión.

“Nosotros, en un acuerdo que yo firmé con los gremios, hace un tiempo atrás, nos comprometimos a pagar el bono “trato usuario” y ese bono se va a pagar el 27 de noviembre. Es decir, en cuatro días, por eso me sorprende que se den noticias diciendo que en eso no hay una resolución o un acuerdo”, sostuvo el secretario de Estado.

Además precisó que “se solicitó por parte de los gremios que como es un bono ‘trato usuario’ que tiene tres categorías, se tratara de homologar el pago a una sola categoría, es decir, a la categoría 1. Y eso también se acordó con los gremios que se va a discutir una vez que se apruebe el presupuesto de la salud y que se comience a discutir el tema de la ley de reajuste, ese fue el compromiso”.

“Otro tipo de bonos, como el llamado bono Covid, no fue discutido, nosotros traspasamos esa discusión a la mesa del sector público, eso es importante dejarlo muy claro”, añadió.

“En cuanto a la adhesión del paro en profesionales asistenciales o médicos por la información que tengo hoy día (…) alcanza el 0,88% y la adhesión del paro de funcionarios no clínicos de los establecimientos alcanza el 0,32% (…) el resumen de funcionarios adheridos a la movilización alcanza al 0,49%”, afirmó Paris.

En ese sentido, reafirmó que “el paro o la movilización, tiene una adhesión del 0,49% y eso me alegro. Yo respeto y reconozco que tienen derecho a movilizarse y tienen derecho a discrepar de las medidas que toma el Minsal, pero también los llamo a la reflexión, un país que está pasando por una pandemia, por una gran dificultad en el ámbito de la salud, me llama mucho la atención que los funcionarios llamen a paro, en circunstancias en que yo me reuní 15 veces para escuchar sus propuestas”.

“Hemos avanzado respondiendo en el tema de las vacunas y en el tema del Código Sanitario en el tema de respetar las personas que tienen que trabajar en su casa, adelantar la vacuna, en tantos temas que llegamos a acuerdo y aun así tenemos movilización, yo lo lamento profundamente, porque pienso que esto afecta obviamente a las personas más humildes”, manifestó.

Por lo anterior, les hizo un llamado: “Los llamo a reflexionar, los llamo a ponerse la mano en el corazón y obviamente que podemos seguir conversando y dialogando, no en base a medidas de fuerza. Nosotros estamos por el diálogo, la conversación y por el encuentro”.