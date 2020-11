Presidente de la CNTC no descartó una nueva movilización de camioneros: “En el momento determinado haremos un análisis”

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien no descartó convocar en los próximos días una nueva mesa de trabajo con los camioneros luego de los últimos ataques en la Región de La Araucanía.

“Lo expresado por el ministro Delgado está correcto porque nosotros después de la movilización, firmamos con el Estado de Chile un protocolo de acuerdos que hemos ido trabajando. Es una mesa amplia y hay tenemos tres comisiones: una de infraestructura, otra de seguridad y otra legislativa”, afirmó.

“Donde estamos al debe es en la mesa de legislación. Lo que hemos hecho es mandar cartas a la presidenta del Senado (Adriana Muñoz, PPD), al senador (Alfonso) de Urresti y hasta este minuto no he sido informado sobre si estas cartas fueron respondidas, pero lo que sí es concreto es que el ministro Delgado va a hacer una evaluación junto a nosotros el 30 de noviembre”, complementó el líder de la gremial, quien tuvo palabras para el recién asumido Jefe de Gabinete.

“Nosotros esperamos que el ministro (Delgado) haga un trabajo más efectivo y que pueda disminuir, controlar o eliminar los actos de terrorismo en la macro zona sur, situación que es muy difícil porque faltan leyes: una ley de inteligencia, anti encapuchados, antiterrorista”, expresó.

Bajo esa línea, deslizó una crítica severa hacia el Parlamento. “Acá hay un trabajo que el Parlamento, por situaciones que nosotros desconocemos, no quiere legislar. La Ley Juan Barros no avanza, no se legisla, no hay voluntad de los parlamentarios para ayudar que existan normativas más efectivas. La razón es clara: el Parlamento quiere hacerle zancadillas al Gobierno pensando en que van a perjudicarlo y están perjudicando a los emprendedores y camioneros del país. Esa es la verdad, es una política mezquina y barata. Todo el mundo ha dicho que este es el peor Congreso en la historia de Chile y yo concuerdo con eso“, manifestó.

Sobre ese punto, no descartó retomar las movilizaciones que, según sus palabras, se encuentran “suspendidas”. “La movilización está suspendida y como está así, en el momento determinado haremos un análisis porque este acuerdo no es sólo de los camioneros. Como la movilización anti delincuencia se suspendió, habrá que retomarla. Los responsables de una nueva manifestación será el Parlamento“, cerró.