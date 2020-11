Servel entregó detalles de las elecciones primarias del próximo domingo

Este lunes el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, y su Director Nacional, Raúl García, entregaron toda la información necesaria para las Elecciones Primarias 2020, a realizarse el próximo domingo 29 de noviembre.

Algunas de las dudas resueltas tuvieron que ver con quiénes pueden y no pueden votar en estas primarias. Patricio Santamaría explicó que podrán votar los independientes y los afiliados de partidos políticos que tengan domicilio electoral en las regiones o comunas en las que el pacto donde participe su partido presente candidatos. Los afiliados sólo podrán votar en la elección del pacto del cual su partido forme parte, por ende, recibirán las cédulas electorales con los candidatos únicamente de su pacto. En cambio, los independientes recibirán las papeletas con todos los candidatos y podrán votar por cualquiera de ellos.

“Es importante que la ciudadanía pueda participar, que la ciudadanía en la medida que se sienta convocada por alguno de los pactos que están definiendo en las 16 regiones del país a sus candidatos o candidatas definitivas a Gobernadores o Gobernadoras Regionales y en 36 comunas a sus candidatos o candidatas a Alcaldes definitivos a presentarse en las elecciones de abril de 2021 puedan a hacerlo”, explicó Santamaría, quien agregó que quienes no se sientan convocados el 11 de abril podrán ir a votar si lo estiman.

“Hay que recordar que el voto en Chile es voluntario, pero este es un buen momento, por la situación que está viviendo el país, donde podemos a través de un simple lápiz ejercer el derecho a incidir en quien debe representarnos en las próximas elecciones a nivel municipal y a nivel de Gobernadores Regionales, elección que por primera vez se realiza en el país”, puntualizó.

En la ocasión también se explicó que al consultar sus datos en consulta.servel.cl no se encontrarán habilitados para votar en las Elecciones Primarias 2020:

-Quienes no se hayan encontrado habilitados para sufragar en el Registro Electoral al 30 de septiembre

-Los afiliados a partidos políticos que no son parte de las primarias

-Los afiliados a partidos políticos cuyos pactos no presentan candidatos en el domicilio electoral del afiliado

Por su parte, el Director Nacional de Servel, Raúl García, explicó que para estas Elecciones Primarias 2020, Servel ha dispuesto la fusión de dos o tres mesas para que atiendan a todos sus electores. “Queremos hacer especial hincapié en que los electores revisen su mesa y local de votación, puesto que en el Plebiscito pasado los locales de votación que fueron dispuestos fueron más. En esta oportunidad han sufrido cambios, por lo tanto, es un llamado especial para los electores en estas Primarias”, indicó. Los electores pueden revisar sus datos electorales y conocer dónde le corresponde votar en la web servel.cl, primarias.servel.cl, llamando al 6006000166 o en la aplicación móvil Servel, disponible para Android o IOS.

A nivel país existen 87 candidatos a Gobernadores Regionales (todas las regiones) y 103 candidatos a alcaldes (en 36 regiones).