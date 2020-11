Minagri y BancoEstado firman convenio para la tecnificación del riego en el agro

Hasta la Vega Central llegaron autoridades del Ministerio de Agricultura y el Banco Estado para firmar un histórico convenio que permitirá a los clientes agricultores de las bancas Microempresas, Pequeña y Medianas Empresas acceder al financiamiento proporcionado por Banco Estado a través del Crédito Enlace Obras de Riego y Drenaje para que puedan ejecutar obras de tecnificación de riego.

El convenio que beneficiará a aquellos agricultores que ya hayan sido beneficiados por la Ley 18.450 y necesiten de financiamiento para la ejecución de las obras ante un escenario hídrico cada vez más complejo. El Ministro de Agricultura, Antonio Walker destacó este convenio con la Comisión Nacional de Riego (CNR) puesto que actualmente solo un tercio de la superficie regada está con riego tecnificado y este instrumento permitirá acelerar el proceso de tecnificación del riego de la agricultura chilena.

“Hoy el Banco Estado nos abre sus puertas y pone a nuestra disposición este crédito a largo plazo y muy beneficioso, con el que vamos a poder acelerar el proceso de tecnificación del riego de la agricultura chilena. Ahora el agricultor va a poder realizar sus obras de riego con un crédito muy blando del Banco Estado (…) Nunca habíamos tenido un crédito de estas características para tecnificar el riego de la agricultura chilena y poder tener alimentos para Chile y los chilenos”, dijo el ministro Walker.

El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, aseguró que “con este convenio simplificamos la vida de los agricultores, particularmente la de los pequeños que no tienen el dinero necesario para hacer la inversión y que el Estado los premió con un subsidio para realizarla. Además, necesitan a un banco que urgentemente le preste la plata de la manera más expedita y fácil, a la tasa más económica posible y eso lo haremos nosotros”.

Asimismo, Sebastián Sichel agregó que “la novedad es que, para aquellos agricultores que están postulando a un subsidio ante la Comisión Nacional de Riego, el banco quiere ser socio de ellos de ahora en adelante y prestar los recursos para que hagan la inversión”.

Además, en conjunto con la CNR, se gestionarán actividades regionales de capacitación, abarcando temas legales, técnicos y financieros destinados a los grupos de interés, tales como agricultores, empresas agrícolas, comunidades de agua, consultores, empresas contratistas, entre otros.

En ese sentido, el secretario ejecutivo de la CNR, Federico Errázuriz, afirmó que este convenio “permitirá superar uno de los desafíos más importantes que tiene la Ley de Riego que es el financiamiento de las obras para los agricultores que son pequeños y medianos. Este convenio ofrecerá un crédito que nunca hemos visto tan ventajoso para los agricultores que producen todas estas maravillas de frutas y verduras que estamos viendo en La Vega. Así es que es un momento muy importante para nosotros, en qué le vamos a dar un nuevo aire y nueva vida a los concursos de riego para hacer un riego más eficiente en todos los campos de Chile”.

Por su parte, el relacionador público de la Vega Central, Arturo Guerrero, complementó que el Convenio firmado entre Minagri y BancoEstado es una “herramienta para que se agricultor no se estrese, no tenga que andar mendigando recursos y que tiene que ver con el riego. Hoy día una buena bomba de agua cuesta mucha plata. Hoy día sembrar donde se saca agua de pozo cuesta mucha plata (…) el agricultor no tiene tiempo para ir a perder a la oficina, por lo tanto, los amigos que son funcionarios tienen que salir a terreno, hacer la pega, pelarse las patitas con barro y decir ‘hay solución’ y esto uno lo aplaude porque son los agricultores los que van a estar agradecidos”.