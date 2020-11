Ovalle: Seremi de Salud confirma 13 brotes de Covid-19 activos en la zona

El seremi de Salud, Alejandro García, entregó este martes las cifras actualizadas del Covid-19 en la Región de Coquimbo, junto con enviar un mensaje a los habitantes de la comuna de Ovalle.

“Hemos observado un aumento en los casos nuevos y en los contagios activos en los últimos días en Ovalle. En la actualidad, contamos con 13 brotes activos, principalmente familiares”, explicó García.

El seremi de Salud reiteró el llamado “a no bajar la guardia, porque el virus sigue presente. Debemos seguir con las medidas preventivas y de autocuidado, no queremos un relajo en la población porque no queremos retroceder en el plan Paso a Paso”.

En cuanto al reporte sanitario de este martes, se informaron 21 casos nuevos del virus, 5 correspondientes a la comuna de La Serena, 3 a Vicuña, 1 a Los Vilos, 9 a Ovalle, 1 a Monte Patria y 2 a Punitaqui, acumulando un total de 12.982 casos, de los cuales 112 se mantienen con contagio activo.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, detalló que “hoy nuestra Red Asistencial cuenta con un 76% de ocupación de camas. Es decir, de las 1.169 camas de dotación, 257 se encuentran disponibles. En relación a las camas de las Unidades de Pacientes Críticos, podemos mencionar que contamos con 5 camas UCI, que son aquellas que tienen ventiladores mecánicos y 8 UTI”.

Además, González agregó que “hoy contamos con 825 personas hospitalizadas en la Red Asistencial, de las cuales 11 están internadas por Covid-19 y 5 se encuentran con requerimiento de ventilación mecánica: 3 en el Hospital de Coquimbo y 2 en el Hospital de La Serena”.

En cuanto al personal de salud afectado por el virus, se informó que 13 funcionarios del Servicio de Salud y de los hospitales que han dado positivo al virus, y 32 se encuentran en cuarentena preventiva. Mientras que en la Atención Primaria de Salud (APS), 1 funcionario ha dado positivo al virus y 15 se mantienen en cuarentena.

Agencia Uno