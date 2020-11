Anuncian perfeccionamiento de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento en el Biobío

Hasta la región del Biobío arribó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y control del Covid-19, en el marco de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.

Tras reunirse con el Intendente del Biobío, Patricio Kuhn; el seremi de Salud, Héctor Muñoz; y la seremi de Gobierno, Francesca Parodi, recorrió las comunas de Talcahuano, Penco y Concepción, donde presidió la implementación de la estrategia de “Búsqueda Activa” en base a los mapas de calor de ISCI que indican las zonas de riesgo de contagio según la movilidad de las personas; lideró el lanzamiento regional de las “Cuadrillas Sanitarias” y comunicó la incorporación formal de 50 nuevos fiscalizadores para reforzar el trabajo de visitas domiciliarias a contactos estrechos.

En un operativo de testeo con el laboratorio móvil de la Seremi de Salud en la Plaza de Armas de Talcahuano, y en compañía del seremi; el alcalde de la comuna, Henry Campos; y el Director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Basso, la subsecretaria Daza informó los alcances de la implementación de la Estrategia de Búsqueda Activa de Casos diseñada en base a los Mapas de calor elaborados por el Instituto Sistemas Complejos en Ingeniería junto con el Ministerio de Salud con el fin de orientar de manera más eficiente los operativos de testeo en los lugares que presentan mayor probabilidad de circulación de personas asintomáticas.

El sistema permite relacionar variaciones de patrones de movimiento con la tasa efectiva de contagios, para calcular los índices de riesgo en diferentes zonas. “Hoy en ocho regiones de todo el país se están haciendo operativos BAC para encontrar estos casos a través de la información presentada por ISCI. Y Quiero comunicar que desde esta semana se incorporarán todas las regiones del país a esta alianza, siendo posible realizar predicciones de los lugares donde podrían estar circulado personas que presentan el virus sin saberlo, testearlas, indicarles aislamiento de forma precoz y trazar rápidamente a todos sus contactos estrechos, disminuyendo así las probabilidades de propagación de la enfermedad”, señaló la autoridad ministerial.

El director de ISCI, Leonardo Basso, explicó que lo que hace el instituto es “combinar los datos de epidemiología que nos entrega el Minsal con los datos de movilidad que nosotros generamos en alianza con Entel Ocean y tratamos de predecir dónde estarían más concentrados los casos activos asintomáticos, según como se mueven las personas. Para ser más precisos, dónde es más probable que yo caminando por la vía pública, choque con una persona que está contagiada”.

CUADRILLAS SANITARIAS

Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública lideró el noveno lanzamiento regional de las “Cuadrillas Sanitarias”, la cual se conforma por 13 facilitadores comunitarios, correspondientes a profesionales y técnicos de las Ciencias Sociales y de las Ciencias de la Salud, que tienen la tarea de promover el autocuidado en la población, visibilizando las medidas preventivas del Covid-19.

La autoridad destacó la labor que está realizando el equipo en las distintas comunas de la región, ya que “hay un pilar esencial, que es la promoción de salud. Entender que la salud es cuando cada uno de nosotros nos cuidamos. Lo que hacemos todos los días tiene una incidencia en nosotros, pero sobre todo tiene una incidencia en la comunidad. Si yo me descuido puedo contagiar a otro, puedo incluso contagiar a una persona que puede terminar hospitalizada”, añadió.

El intendente Patricio Kuhn agradeció a los profesionales por su labor y señaló que “estas cuadrillas que van a trabajar directamente con la gente son parte de las soluciones que van directo a la vena, porque como ha dicho la subsecretaria, la educación es base. La responsabilidad que implica la mayor libertad tiene que ser en conciencia. La responsabilidad en tiempos de pandemia salvan vidas”.

En lo consiguiente, las Cuadrillas Sanitarias se concentrarán en localidades, sectores y barrios consignados en los Mapas de ISCI, considerando intervención en polígonos territoriales, además de grupos de población específicos en lugares como ferias libres, comedores solidarios, servicios públicos o bancarios, centros comerciales y otros puntos estratégicos.

REFUERZO DE LA FISCALIZACIÓN

Antes de finalizar su visita, en el Centro de Operaciones Covid-19 de la Provincia de Concepción, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que, en virtud de la situación epidemiológica de la región, se ha materializado la contratación de 50 nuevos fiscalizadores para inspección domiciliaria de pacientes positivos y contactos estrechos que deben cumplir una cuarentena efectiva.

“Hay casi mil sumarios sanitarios en la región por incumplimiento de cuarentenas domiciliarias tanto a casos confirmados como contactos estrechos. Esto no puede seguir así. Es por eso que le pedí al Seremi que reforzara el área de fiscalización a domicilios. Los que no estén, tendrán sanciones severas, porque si no les duele que alguien enferme gravemente por su irresponsabilidad, entonces les dolerá el bolsillo”, enfatizó la autoridad.

Estos fiscalizadores son parte de un total de 186 funcionarios contratados por la Seremi, además de otros 28 fiscalizadores en Comisión de Servicio dispuesto por Municipalidades. Además, también tendrán como misión garantizar que las personas cuenten con las condiciones sociosanitarias para realizar un aislamiento seguro y si la situación lo requiere, les ofrecerán el traslado a una Residencias Sanitarias.

