Diputadas y organizaciones feministas entregaron carta en La Moneda

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un grupo de parlamentarias encabezadas por las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Rojas (Comunes), acompañadas de dirigentas sociales de organizaciones feministas, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera denunciando su negligente labor frente a las demandas del movimiento feminista.

Además, las convocantes exigieron al Ejecutivo poner urgencia a los proyectos para legislar a la brevedad iniciativas como la que establece el “Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia”, “Sin Consentimiento es violación” e “Igual Pega, igual paga”.

La diputada comunista Karol Cariola, una de las gestora de la iniciativa, valoró las más de 80 firmas que se reunieron para la carta que llevaron hoy hasta La Moneda y que da cuenta del “desinterés” del Gobierno en las temáticas de género, denunciando la complicidad del primer mandatario con la impunidad machista.

“Hemos planteado en varias oportunidades la necesidad de avanzar en políticas de trabajo que resguarden los derechos de las mujeres, que terminen con la violencia machista, sin embargo, el Presidente Piñera hace oídos sordos de esto y las ministras de su gobierno que han estado a cargo del Ministerio de la Mujer hasta ahora han demostrado no estar a la altura y por eso no se les reconoce como tal desde la sociedad civil”, criticó la diputada Cariola.

Para la parlamentaria, la entrega de esta carta es una manera de expresar que hay una inacción del gobierno frente a la violencia machista, situación que se ha vuelto intolerable y que demuestra el sesgo machista que ha tenido en sus dos mandatos.

“Ante su inacción, su omisión frente a los temas de violencia de género en nuestro país, la violencia contra las mujeres, el que sigan asesinando a mujeres todos los días y que este gobierno no haga nada, lo hace cómplice de la violencia machista. El Presidente Piñera es un presidente que será recordado por violar sistemática y generalizadamente los derechos humanos, pero, además, por no resguardar los derechos de las mujeres en nuestro país, y eso es algo que no solo le va a pesar hoy sino también en el futuro”, agregó.

La carta que fue entregada hoy en La Moneda fue firmada por 81 mujeres como la machi Linconao, las ex ministras Laura Albornoz, Claudia Pascual y Nivia Palma, la periodista Alejandra Valle, entre otras.

