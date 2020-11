Informan sobre los permisos de los trabajadores para votar en las primarias

Este domingo 29 de noviembre se efectuarán las Elecciones Primarias 2020 de alcaldes y gobernadores Regionales, por lo que la seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana, Denisse Madrid, informó que constituye feriado obligatorio para los trabajadores del comercio y los que tengan que laborar tienen que hacerlo tienen dos horas de permiso para sufragar.

De acuerdo al dictamen publicado por la Dirección del Trabajo, el próximo domingo “constituye feriado obligatorio para los trabajadores comprendidos en el artículo 38 N°7 del Código del Trabajo, que laboran en centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, y que se encuentren ubicados en las comunas y/o regiones en que han de desarrollarse las referidas primarias, por lo que tales dependientes se encuentran liberados de prestar servicios durante esa jornada”.

Asimismo añade que los trabajadores que deben prestar servicios y que no están dentro de la excepción legal, “tienen derecho a ausentarse de sus labores durante un lapso de dos horas para concurrir a sufragar en las primarias que ese día se desarrollen en sus comunas y/o regiones, sin que ello implique menoscabo en sus remuneraciones, como asimismo, a que se les concedan los permisos necesarios para cumplir las funciones de vocal de mesa, miembro del Colegio Escrutador o delegado de la Junta Electoral”.

“En caso que no se cumpla la normativa, las empresas pueden ser multadas con más de $2 millones en caso de no otorgar los permisos y más de $3 millones si no se otorga el feriado legal a los trabajadores del comercio. Queremos que el proceso se desarrolle con normalidad y que aquellos trabajadores que quieran ejercer su derecho lo hagan sin problemas”, señaló la Seremi Denisse Madrid.

La DT informó que las denuncias serán recibidas vía telefónica al 600 450 4000 y en el sitio web http://www.direcciondeltrabajo.cl.

Agencia Uno