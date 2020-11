Caleta Abarca es la primera playa de Viña del Mar habilitada para el nado

La playa Caleta Abarca de Viña del Mar se conviertió en el primer balneario de la región en habilitarse para el baño al contar con la respectiva dotación de salvavidas.

La apertura adelantada de los balnearios, previa al inicio de la Temporada Oficial de Playas a partir del 15 de diciembre, fue encabezada por la alcaldesa Virginia Reginato, junto al gobernador provincial, Gonzalo Le Dantec, y el Gobernador Marítimo, capitán de Navío, Nelson Saavedra.

“Se han tomado las medidas correctas para que las personas que vengan a la playa puedan disfrutar de ella de manera segura. Estamos teniendo días muy bonitos y la gente necesita salir a recrearse y refrescarse, es por ello que solicitamos adelantar la temporada debido a la gran cantidad de personas que acudían a estos lugares y para eso había que adoptar las medidas necesarias, que esta playa cumple totalmente”, expresó la alcaldesa Reginato.

El Gobernador Marítimo explicó que el balneario ya está preparado con la presencia de salvavidas y señalética de bandera verde, que permite nadar en ella estando las condiciones adecuadas.

“El concesionario hizo todo los esfuerzos para habilitar esta playa, con 4 salvavidas certificados. Esperamos que la gente cumpla las reglas y sea prudente en las condiciones actuales sanitarias”, agregó.

De igual manera, el gobernador Le Dantec destacó que “habíamos tenido un aumento de personas en las playas, por lo que haber podido adelantar su apertura es muy bueno. El hecho de abrir la primera playa con salvavidas les permite nadar y en las que no cuentan con esta autorización no pueden nadar, porque no tienen salvavidas”.

Respecto del resto de las playas, Reginato informó que se irán habilitando paulatinamente las otras playas, para contribuir a la reactivación del turismo, siempre considerando los protocolos sanitarios.

Es así que durante la semana se sumarán playas Las Salinas y Reñaca; y de jurisdicción municipal, Los Marineros, Acapulco y otras en el borde costero.