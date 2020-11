Ministro Delgado e incidentes del viernes pasado: “Estamos en presencia de delincuentes que no les interesan las pensiones”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a las 74 personas detenidas ayer, 56 en la Región Metropolitana, tras una nueva jornada de manifestaciones, principalmente en el centro de Santiago.

Delgado afirmó que “estas 74 personas detenidas vienen con un set muy extenso, muy nutrido de pruebas. Aquí no es que las personas se detienen porque van pasando o van caminando”.

En la misma línea, aseguró que “todas estas personas vienen acompañadas de fotografías, de videos, de seguimiento por cámaras, de seguimiento por drones”.

Además, sostuvo que “no vamos a descansar hasta que estas personas entiendan que no es gratis delinquir. Aquí estamos en presencia de delincuentes que no les interesan las pensiones, no les interesa la salud, no les interesa la educación”.

“Todas aquellas personas que libremente y de manera tan válida salieron a las calles hace un año, por las causas sociales, reivindicaciones de temas que son importantes para el país, la gran mayoría ha sentido que el Estado y el Gobierno ha podido canalizar esas demandas vía acuerdos, democracia, plebiscito, lo que viene en abril esa es la discusión”, complementó.

El ministro del Interior sentenció que “aquí estamos en presencia de personas que solamente quieren ocupar muchas veces el paraguas de ciertas demandas sociales para salir a delinquir”.

Agencia Uno