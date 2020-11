Ministro Paris confirmó que el Minsal entregará correos electrónicos el próximo lunes

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró esta jornada que su cartera entregará el próximo lunes los correos electrónicos en cumplimiento a las diligencias que realiza el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una investigación por muertes en Chile por la pandemia de Covid-19.

Paris detalló que “ayer en la mañana fueron entregados los correos, los entregó el fiscal, junto con la PDI, yo los fui a recibir. Conversamos un momento con el fiscal, se nos dieron 3 días hábiles, pero nosotros los vamos a entregar en 3 días”.

Asimismo, aseguró que “no hemos dilatado de ninguna manera la entrega de los correos, eso no es así. Los correos estuvieron en Entel una cantidad muy importante de días, que no pudimos manejar nosotros”.

“Una vez que Entel los entregó, la PDI los retiró y llevó a la Fiscalía, y desde ahí nosotros recibimos los correos ayer en la mañana”, reiteró.

El secretario de Estado sostuvo que “se están revisando los correos día y noche, y esperamos entregarlos en los tres días de plazo, que son los que fijó la Corte Suprema”.

“Nosotros como Ministerio de Salud reafirmamos nuestra disposición y voluntad a colaborar con los tribunales de justicia, entendiendo la labor importante que ellos realizan”, señaló.

Paris sentenció que “hay un equipo grande de TICs y abogados que está trabajando día y noche en la revisión de estos correos para entregarlos el lunes, no vamos a tomar el plazo de 3 días hábiles”.

Agencia Uno.