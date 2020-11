Senador Ossandón: “Ya le dijeron a mi abogado que van a pedir mi desafuero”

El senador Manuel José Ossandón (RN), se refirió a la reformalización que enfrentará el próximo 6 de enero, por eventuales delitos reiterados de tráfico de influencias.

Esto por un negocio de extracción de áridos en el río Maipo, que involucra a la empresa Cavilú SpA, en la que es socio su hijo Nicolás.

En conversación con El Mercurio, Ossandón afirmó que “ya le dijeron a mi abogado que van a pedir mi desafuero, es lo que nosotros queríamos para defendernos, y me van acusar luego de 10 días del cierre de la investigación”.

“Hoy he tenido un juicio público de puras filtraciones que son ilegales y no tengo cómo defenderme. Confió que sea lo antes posible para limpiar mi nombre de una vez”, agregó.

Asimismo, el parlamentario aseguró que “no he usado mi fuero, he concurrido en forma voluntaria a todo lo que se me ha solicitado la fiscalía”.

Cabe recordar que Ossandón ya fue formalizado previamente por los delitos reiterados de tráfico de influencias, tras la denuncia en su contra presentada por el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda.

Agencia Uno.