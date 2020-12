Diputado Castro y proyecto del Gobierno: “Pasa de un bolsillo a otro, sin beneficios”

El diputado socialista, Juan Luis Castro, se manifestó desilusionado con el proyecto del Gobierno relacionado con el retiro del 10% de los fondos de AFP.

Al respecto, señaló que el Ejecutivo sigue insistiendo en que sea un autopréstamo, algo que le parece “increíble”, ya que creía que era un tema superado.

Además, la iniciativa contempla que no habrá rebaja de impuestos para la clase media. “Es decir, los que ganan entre 700 y un millón y medio de pesos, van a ser duramente golpeados”.

El parlamentario socialista también cuestionó la determinación del Gobierno de no incorporar el retiro forzado de los deudores de alimentos. Al respecto, señaló que “entonces, ¿De qué proyecto estamos hablando?, si esto es como volver a cero nuevamente”.

“Considero inaceptable la actitud del Gobierno, porque estamos en las horas decisivas y resulta que el proyecto de La Moneda, que está en la Cámara, tal cual está, yo no lo puedo aceptar y muchos no lo vamos a aceptar, porque sigue volviendo atrás en lo mismo de siempre. Se pasa de un bolsillo a otro bolsillo sin beneficio”, afirmó el diputado Castro.

De manera que insistió en que “esto no es lo prometido, no es lo que la gente espera ni es lo que vivimos en el primer retiro y que hoy se necesita, porque diciembre es uno de los meses más caros del año. Por eso insisto en que esta propuesta del Gobierno no puede aceptarse y esa es nuestra posición definitiva”, concluyó.

Agencia Uno