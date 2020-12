Nuevo general director de Carabineros aseguró que no devolverá dinero si Contraloría no le notifica realizarlo

El nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a los montos que fueron asignados para pagar viviendas que recibían los agregados de la institución en 13 embajadas de Chile en el mundo, siendo declarados como improcedentes por la Contraloría General de la República.

Resulta que en mayo de 2020, la institución dio a conocer el resultado final de un informe en el que se ordenó a los funcionarios reintegrar los dineros irregulares que, ascendían a más de 166 millones de pesos.

“Se constató la rendición de gastos por un monto total de 160 millones de pesos, los que correspondían al arriendo de casas habitación para ser ocupadas por el personal de las agregadurías en el extranjero“, reza el documento.

En entrevista con CNN Chile, el nuevo general director de Carabineros, indicó que “las personas que fueron notificadas y nosotros hemos dado cumplimiento a todas las instrucciones que la Contraloría impartió respecto a esta normativa y se están ejecutando tal cual como se señala”.

“Estos montos son asignados por el Estado y obedecen a cálculos que se efectúan sobre la base de una metodología que estaba implementada por el propio Estado, por lo tanto es ahí donde tienen que hacerse las correcciones y para eso están interviniendo”, agregó.

Cabe señalar que, Yáñez fue agregado de la Embajada de Chile en Buenos Aires, Argentina, donde recibió estos polémicos dineros. Ante esto, el uniformado, que no ha devuelto el dinero, expresó que “al minuto no me han notificado nada. Si tengo que hacerlo, como cualquier ciudadano, tengo la obligación de realizarlo“.