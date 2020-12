Fuad Chahín (DC) por polémico video de la Defensora de la Niñez: “Es un error, se usaron conceptos que no son los apropiados”

Otro de los temas abordados por Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, fue el polémico video de la Defensoría de la Niñez en la cual se hace un llamado a “saltarse los torniquetes“.

De hecho, miembros del Partido Republicano emitieron una carta y pidieron la salida Patricia Muñoz, líder de la entidad. “Soy bastante crítico de ese video. Creo que la Defensoría de la Niñez metió las patas, se lo dije y cuando uno se equívoca, lo que corresponde es reconocer y retroceder. A mi juicio, ese video es un error, se usaron conceptos que no son los apropiados y, por lo tanto, no lo comparto. No estoy de acuerdo”, dijo el líder falangista.

Sobre la misma, el ex diputado deslizó una crítica hacia el Gobierno por los dichos del Presidente Piñera sobre los lamentables hechos ocurridos en un centro del Sename en Talcahuano. “Ahora también uno ve un poco de hipocresía de Chile Vamos cuando se trata de niños baleados en el Sename, que son niños accidentados como lo dijo el Presidente de la República. Nadie salió a criticarlo. No hay que tener doble estándar, mientras nosotros criticamos al Presidente Piñera por aquello mientras Chile Vamos guardó silencio, también criticamos el video de la Defensoría de la Niñez que es absolutamente improcedente”, cerró.