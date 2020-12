Mario Aguilar: “No vamos aceptar que el Mineduc pretenda quitarle vacaciones a mis colegas”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, exigió este miércoles participar de una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, para abordar el inicio del calendario escolar el 1 de marzo.

El dirigente gremial expuso que “si no se conforma esa mesa de trabajo, me parece altamente improbable que sea viable un retorno a clases presenciales el 1 de marzo, porque la gente no va a tener confianza, no va a sentir seguridad si no se conforma una mesa donde estemos todos y todos construyamos esas condiciones”.

“No sabemos hoy día es posible el retorno el 1 de marzo, no lo descartamos, pero tampoco podemos confirmarlo, eso debe trabajarse en una mesa“, agregó.

En esa misma línea, Aguilar sostuvo que “nosotros queremos generar las condiciones para un retorno seguro, nosotros queremos volver a clases, pero evidente si el ministerio en imponer sus condiciones, no va a ser viable“.

Por último, señaló que no es aceptable que “el ministerio pretenda, como lo han emitido en las circulares que han distribuido las secretarías regionales ministeriales de Educación, quitarle vacaciones a mis colegas que han tenido un año tremendamente agobiantes, de enorme fatiga, de gran demanda, donde se ha trabajado el doble o el triple, donde se ha hecho un tremendo esfuerzo”.

Esto, pues según afirmó, el Mineduc busca “quitarle las vacaciones de febrero, como lo están haciendo, cuando se pretende que se vuelva el 22 de febrero a trabajar”.

“Eso desde ya le decimos que no lo vamos aceptar, no vamos a volver de ninguna manera el 22 de febrero, porque son vacaciones legales, establecidas en la normativa, por lo tanto nos vamos hacer respetar eso“, concluyó.