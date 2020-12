Cámara Nacional de Comercio (CNC) y dichos del ministro de Salud: “Son un balde de agua fría”

“En este minuto no iría de vacaciones al sur porque la circulación del virus (Covid-19) es altísima“. Enrique Paris, ministro de Salud, abordó el aumentos de contagios en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sobre todo considerando la cercanía de la temporada estival en la zona y la posible visita de miles de turistas en la zona.

Las palabras de la autoridad ministerial causaron molestia al interior de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y así lo expresó Manuel Melero, presidente de la entidad. “Hoy la política pública sigue siendo la misma y encima el ministro hace una recomendación diciendo que no vaya nadie al sur porque está la infección casi descontrolada, entonces, es un balde de agua fría“, sostuvo al portal Emol.

“¿Qué queda después de esto? O sea, ¿Cuál es la respuesta del ministro? ¿Qué nadie vaya al sur? ¿Qué no habrá nada y seguir con la cuarentena? ¿Cuál es la política pública que podemos imaginar? Es una cosa lamentable”, complementó el empresario, quien reconoció que las cuarentenas no se respetan por motivos laborales. “El confinamiento no es respetado por la ciudadanía por diversos motivos: cansancio, hastío, necesidad económica y laboral. El hecho es que las ciudades están en actividad, y los que están cerrados son los mismos de siempre, los formales”, expresó.

El líder de la gremial, además, mostró su disponibilidad para ayudar en la materia. “Nosotros estamos disponibles para colaborar, para apoyar, para participar, y no somos oídos, sencillamente no somos oídos“, complementó.