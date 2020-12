Delgado y “Robo del Siglo”: “Evidencia era bastante contundente para algo más”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la libertad otorgada por la justicia para 12 de los 16 formalizados por el denominado “Robo del Siglo”, aludiendo a que la evidencia era “contundente”, sin embargo, declaró su respeto por las decisiones de otros poderes del Estado.

“Nosotros pensamos que la evidencia era bastante contundente para algo más, pero la verdad que no voy a comentar el trabajo que están siguiendo otras instituciones, pero sí creemos que la evidencia era contundente”, afirmó al respecto el secretario de Estado.

En esa línea, argumentó que “eso nos hace pensar que tenemos que seguir trabajando no solamente en este caso sino que también en otros casos para que también la evidencia sea siempre muy contundente a la hora de presentar las pruebas”.

“Cualquier hecho delictual tiene que tener evidencia muy contundente y en eso tenemos que reforzar la tecnología y también otro tipo de procedimientos internos”, recalcó.

Asimismo dijo que estas medidas tomadas por la justicia tienen que ver con muchas variables. “Yo creo que hay que revisar muchas cosas a la hora de poder tener mejores condenas, pero eso es un trabajo de todos (…) No puede ser que un robo tan millonario como éste efectivamente tenga sanciones o penas tan bajas”, resaltó.

No obstante, concluyó que “hay que ser respetuoso del sistema y en eso también como ministro tengo que respetar las decisiones de otros poderes del Estado”.

Cabe recordar que el denominado “Robo del Siglo” ocurrió el 18 de septiembre de 2017 cuando un grupo de asaltantes atacó un camión de valores y se llevó $15.800 millones de pesos.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió no aplicar la medida de prisión preventiva para la mayoría de los implicados, aludiendo que no se pudo acreditar la participación de los detenidos en los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y robo en lugar no habitado.