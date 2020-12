Presidente Piñera se disculpó por pasear por playa sin mascarilla: “Fue un error que lamento”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, explicó las polémicas fotografías que protagonizó durante la última jornada, donde fue captado paseando por la playa de Cachagua sin mascarilla y sin respetar medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades sanitarias para prevenir nuevos contagios de Covid-19.

Por medio de un mensaje compartido en las historias de su cuenta de Instagram indicó: “Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto“.

Posteriormente el Mandatario reconoció que fue un error sacarse la mascarilla para acercarse a las personas que también permanecían en el lugar: “Sin duda debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con la que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, manifestó.

Finalmente, reflexionó sobre las medidas sanitarias que deben tomarse para prevenir un rebrote de Covid-19: “Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, dijo.

La polémica visita al balneario —confirmada por Presidencia—se realizó tras las últimas declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, quien indicó que existe un alza en la tasa de positividad en los test PCR en Chile. Además, el secretario de estado expresó su preocupación por una inminente segunda ola de Covid-19 en el país

