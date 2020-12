Ministro Delgado valoró prisión preventiva de formalizados por amenazar a fiscal Chong

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este lunes a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que decretó la prisión preventiva de todas las personas formalizadas por amenazar de muerte a la fiscal Ximena Chong.

Al respecto, Delgado afirmó que “lo dijimos desde el primer día y no solo en este caso, nos parece inaceptable que se instale la cultura de la amenaza. Nos parece inaceptable que se normalice la cultura de ir, invadir un lugar privado para entregar una carta”.

En la misma línea, recalcó que “nos parece inaceptable que a cualquier autoridad le llegue un mail, un WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación amenazando de muerte, amenazando a la familia, con fotos de familiares cercanos, queridos. Eso es lo que nosotros rechazamos”.

Por lo mismo, el secretario de Estado aseguró que “todas aquellas medidas que conduzcan a frenar ese tipo de iniciativas afiebradas, equivocadas, que rechazamos con toda nuestra fuerza, por supuesto que bienvenidas sean”.

“Lo importante de esto es que podamos rechazar este tipo de situaciones de manera transversal. Yo lo dije en su momento, día a día son muchas las personas que son amenazadas, en distintos niveles”, añadió.

El titular de interior sostuvo que “lo que no puede ocurrir es que no solamente la autoridad, sino que cualquier chilena o chileno no pueda iniciar una investigación, no pueda expresar su opinión, no pueda decir lo que piensa, porque va a haber un grupo, de cualquier lado, venga de donde venga, que va a amenazar por eso”.

“En este caso los tribunales tienen que actuar y nosotros estamos siguiendo con mucho interés este y otros casos también, en que hay denuncias”, sentenció Delgado.

