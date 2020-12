Presidente Piñera se autodenunciará por pasear sin mascarilla en la playa

El Presidente Sebastián se autodenunciará ante la Seremi de Salud al ser sorprendido no utilizando mascarilla en la playa, siendo que es una norma sanitaria obligatoria.

La información fue confirmada por el Gobierno a través de un comunicado, en donde se señala que “dado que no había funcionarios de la Seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la Seremi, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda”.

La decisión se da luego de que el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmara que sería una “buena señal” que lo hiciera, pues “como autoridad sanitaria lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego”.

“Evidentemente que no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro razón, entiendo su justificación, diciendo que la gente se le acercó porque quería tomarse fotos con él y no alcanzó a colocarse la mascarilla”, agregó el titular de Salud en Tolerancia 0.

Antes, el Presidente se había excusado a través de su cuenta de Instagram, en donde explicó “salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”.

Posteriormente el Mandatario reconoció que fue un error sacarse la mascarilla para acercarse a las personas que también permanecían en el lugar: “Sin duda debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con la que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”.