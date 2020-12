“Escribí un libro y tuve acercamientos con Netflix”: Rafael Garay busca la fórmula para su libertad condicional

El ingeniero comercial, Rafael Garay, sigue recluido en la cárcel, luego de ser condenado a siete años de prisión por el delito de estafa reiterada. En ese sentido, el empresario aseguró que escribió un libro y tuvo acercamientos con Netflix para contar su historia.

“Tengo un plan para devolver el dinero a las 29 víctimas. Escribí un libro y tuve un acercamiento con gente de Netflix. Les dije que no, para tener otra instancia de negociación una vez fuera”, dijo a La Tercera.

Respecto a las personas que él estafó, Garay aseguró que muchas de ellas no las conocía y que le dolió causarles ese daño. “A muchas víctimas no las conocía. Me dolió escuchar relatos, no sólo por daño patrimonial, sino que moral. Ellos perdieron la confianza. Ese daño es irreparable y profundicé en la construcción del daño causado”, expresó.

“Antes era algo teórico, porque cometí un delito tipificado. Merezco lo que pasó, era lo que correspondía”, cerró.

Cabe señalar que, Garay se encuentra libre desde mayo de 2020, luego que la Corte Suprema acogiera el recurso presentado por su abogada, Linda Catalán, quien presentó documentación respecto al interés del autodenominado economista para reinsertarse a la sociedad.