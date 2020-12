Presidenta del Senado lidera proyecto que busca conceder indulto a personas en prisión por el estallido social

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, junto a Heraldo Muñoz (PPD), Isabel Allende (PS) y Alejandro Navarro (PP), estamparon sus firmas para un proyecto de ley que busca otorgar un indulto general a favor de las personas que se encuentran en prisión por desórdenes en el marco del estallido social de octubre de 2019.

En ese sentido, la parlamentaria aseguró que “nosotros creemos que no es aceptable que hace más de un año, hoy nuestros países todavía no tengan derecho a un debido proceso. No se sabe en qué situación están, no se sabe cuáles son los cargos que se le pueden hacer, hay un total anonimato y un total ocultamiento de la realidad de estas personas”.

“Estos jóvenes, en su gran mayoría, que lo único que han hecho es salir a protestar, a ejercer su legítimo derecho en democracia, a movilizarse, a ejercer el derecho a la protesta social”, agregó.

Respecto a al proyecto, Muñoz afirmó que “es una ley de indulto general que, sólo por esta vez, para los casos que indicamos en la ley”, agregando que “solidarizamos con la familia de estos jóvenes que hace un año están viviendo en una incertidumbre absoluta”.

Cabe señalar que, la iniciativa busca conceder esta medida por razones humanitarias a las personas indicadas a llamar a considerar el contexto social y las eventuales violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en ese tiempo, como así la vulneración de garantías procesales a las personas detenidas.