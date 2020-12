Fedetur pide autorizar en fase 2 viajes interregionales en la semana desde la R. M.

Como “una medida discriminatoria y arbitraria” catalogan en la industria del turismo, la decisión del Ministerio de Salud de pasar a fase 2, a partir de hoy, a todas las comunas de la Región Metropolitana.

“Lo que se nos dijo desde el principio de la pandemia es que la recuperación del rubro tenía que enfocarse en el turismo nacional, considerando las dificultades y el temor de las personas para realizar viajes largos. Fue eso lo que hicimos precisamente, y cuando estábamos listos para enfrentar el verano de la mejor forma, recibimos este balde de agua fría con el paso de la Región Metropolitana a fase 2”, señaló el presidente de Fedetur, Ricardo Margulis.

“Aquí se discriminó con esta medida, ya que se puso en fase 2 a todas las comunas del Gran Santiago, cuando un número importante mantiene cifras de contagio bajo control, que según el plan Paso a Paso, no tendrían por qué haber retrocedido. Si las personas no saben cuánto tiempo estarán sin poder hacer viajes interregionales, optarán por no salir de vacaciones, y eso significará el golpe definitivo para nuestro sector”, agregó Margulis.

Teniendo en consideración este complejo escenario, el representante gremial solicitó al Gobierno que a las personas que vivan en comunas en fase 2 se les permita realizar viajes interregionales durante la semana a zonas que estén en fase 3 o superior, ya que de esa forma se podrá hacer turismo interno.

“Necesitamos certidumbre para poder funcionar y saber qué pasará durante la temporada alta. Por eso le solicitamos encarecidamente al Ejecutivo que reconsidere esta medida permitiendo mantener la movilidad interregional, ya que si se cierran las fronteras entre regiones, gran parte de las empresas de turismo dejará de existir”, agregó.

En paralelo, Margulis insistió en que “si nuestra solicitud no es acogida por las autoridades, la única salvación que nos queda es que el gobierno implemente un plan especial de rescate económico para la industria del turismo, que nos permita mantenernos en pie hasta que haya una solución definitiva contra el coronavirus”.