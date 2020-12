Fiscalizan medidas sanitarias en restaurantes ante retorno de la RM a fase 2

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y a la seremi de Salud RM, Paula Labra, además de Carabineros, llegó este mediodía hasta el Boulevard Gastronómico de la Plaza de Armas para fiscalizar el protocolo sanitario aplicado a los restaurantes, luego de que esta madrugada la capital iniciara el retroceso a la fase 2 de Transición.

Guevara llamó a los municipios “a dar todas las facilidades a emprendedores y comerciantes que lo están pasando muy mal con este importante retroceso”.

“Entre todos tenemos que superar esta situación, es un traspié, pero entre todos podemos. No son las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Salud, somos nosotros los llamados a recuperar las fases 3 y 4 en que nos encontrábamos hasta ayer, agregó.

Por su parte, la seremi Paula Labra indicó que “la pandemia ha sido dura para muchos, estamos cansados, pero no es momento de bajar la guardia. Los casos estaban contenidos, pero hemos visto un aumento de estos y no queremos un rebrote”.

“Es importante que sigamos esforzándonos y estamos fiscalizando los restaurantes que a partir de fase 2 pueden funcionar con ciertos requisitos: solamente en lugares abiertos, con un 25% de su capacidad o con más de dos metros de distancia entre las mesas. También deben cumplir con que los clientes deben estar un máximo de 2 horas para luego sanitizar por 15 minutos”, complementó.

En la Región Metropolitana hay 1.400 fiscalizadores repartidos entre las aduanas sanitarias, carreteras, aeropuertos, y en las comunas con denuncias de fiestas, explicó la seremi Labra.

“Es importante que, en todo tipo de actividad, seamos conscientes de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, del autocuidado. Vamos a ser insistentes y repetitivos en estas medidas”, señaló.

A su vez, el alcalde Alessandri sostuvo que “hemos hablado con el ministro del Interior, con el ministro Enrique Paris, para poder darle un respiro a los pequeños empresarios gastronómicos que tan mal lo han pasado… Reafirmo que sería bueno extender el toque de queda para que ellos puedan funcionar hasta más tarde”.

Respecto a la fiscalización en terminales de buses, Guevara indicó que “hemos trabajado con el general Carlos Ricotti, jefe de la Defensa Nacional en la RM, y con los jefes regionales de las policías, para tener una fiscalización importante a partir de este fin de semana”.

“Los viajes interregionales están prohibidos. Hoy en la mañana más de 40 personas no pudieron abordar los buses porque no tenían permiso para hacerlo. Por lo tanto, hay una fiscalización que está focalizada en los terminales para que las personas no salgan de la RM en ninguna dirección”, sentenció.

Agencia Uno